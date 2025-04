Αλκαράθ-Ρούνε στον τελικό της Βαρκελώνης (vids)

Κάρλος Αλκαράθ και Χόλγκερ Ρούνε θα μονομαχήσουν αύριο (20/4, 17.00) για τον τίτλο στο Barcelona Open (ATP 500).

H 21χρονος Ισπανός (Νο.2) ξεπέρασε με 6-2, 6-4 το εμπόδιο του Αρτούρ Φις (Νο.14) και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά στον τελικό της Βαρκελώνης.

Κατέκτησε τον τίτλο το 2022 και το 2023 (πέρυσι δεν έπαιξε) και ελπίζει τώρα να τριτώσει το... καλό και να κερδίσει το 19ο τρόπαιο της καριέρας του (18-5 το ρεκόρ του σε τελικούς).

Μετράει τώρα εννέα συνεχόμενες νίκες στο tour, καθώς έφυγε θριαμβευτής από το Μόντε Κάρλο, και θα προσπαθήσει να διευρύνει το σερί του κόντρα στον Ρούνε.

Ο φορμαρισμένος Δανός (Νο.13) σταμάτησε με 6-3, 6-2 τον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.27) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Ψάχνει τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του (4-6 το ρεκόρ του σε τελικούς) και έχει ήδη εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 10 για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν χρόνο.

Στο head to head ο Κάρλος προηγείται με 2-1, αλλά οι δυο παίκτες θα συναντηθούν για πρώτη φορά σε χωμάτινη επιφάνεια.

Ζβέρεφ-Σέλτον στο Μόναχο

Σημάδια ανάκαμψης δείχνει ο Σάσα Ζβέρεφ στο Μόναχο και θα παλέψει αύριο (20/4, 14.30) για τον 24ο τίτλο της καριέρας του. Ο 27χρονος Γερμανός (Νο.2) νίκησε με 7-6(3), 6-3 τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν (Νο.77) και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Μπεν Σέλτον.

Ο 22χρονος Αμερικανός (Νο.15) έβαλε φρένο στον φορμαρισμένο Φραν Σερούντολο με 2-6, 7-6(7), 6-4 και φιλοδοξεί να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας του.

Zβέρεφ και Σέλτον συναντήθηκαν και πέρυσι στο Σινσινάτι, όπου ο φιναλίστ του φετινού Australian Open είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.

