Χατσάνοφ-Ρούνε ο πρώτος ημιτελικός στη Βαρκελώνη (vids)

Ο 21χρονος Δανός (Νο.3) λύγισε με 6-4, 6-2 τον κάτοχο του τίτλου (Νο.10) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Barcelona Open για πρώτη φορά στην καριέρα του. Είναι μόλις η δεύτερη νίκη του σε οκτώ αγώνες με τον 26χρονο Νορβηγό!

Με την πορεία του στη διοργάνωση, μάλιστα, ο νεαρός τενίστας εξασφάλισε την επιστροφή του στην πρώτη δεκάδα μετά τον περασμένο Απρίλιο, ενώ αντίθετο δρόμο παίρνει ο Ρουντ, που λόγω της μεγάλης απώλειας βαθμών θα βγει εκτός Top 10.

O Ρούνε, που τρέχει σερί 6-0 σε προημιτελικούς, θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό κόντρα στον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.27), που σταμάτησε τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (Νο.30) με 6-4, 7-5 και πέρασε στον 25ο ημιτελικό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε μικρή ένταση μεταξύ του Ρώσου και του Ισπανού στο φινάλε του αγώνα (για έναν πόντο που προηγήθηκε), όμως οι δύο παίκτες τελικά... τα βρήκαν.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Αλκαράθ-Ντε Μινόρ (17.00) και Τσιτσιπάς-Φις (19.00).

A fine, fine performance 👏 @holgerrune2003 takes out defending champion Ruud 6-4 6-2 in Barcelona for his third consecutive top 10 win! #BCNOpenBS pic.twitter.com/YB20aDQhmo

25th tour-level semi-final ✅



From 2-5 0-30 down in the second set, @karenkhachanov defeats Davidovich Fokina in straights, 6-4 7-5!#BCNOpenBS pic.twitter.com/DoWgeRbqm8