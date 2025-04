Εμφατική νίκη και πέμπτος σερί προημιτελικός στη Βαρκελώνη για Τσιτσιπά! (vids)

Πατώντας ολοένα και καλύτερα στην αγαπημένη του επιφάνεια, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.16) επικράτησε του 24χρονου Αμερικανού (Νο.24) με 7-6(4), 6-4 σε 1 ώρα και 37 λεπτά και πήρε ρεβάνς για την ήττα του στο Μαϊάμι πριν από μερικές εβδομάδες.

Πέρασε, λοιπόν, στον δεύτερο διαδοχικό προημιτελικό του (μετά το Μόντε Κάρλο) και θα βρει εκεί την Παρασκευή (18/4) τον 20χρονο Γάλλο Αρτούρ Φις (Νο.14), κόντρα στον οποίο έχει δύο ήττες σε δύο αγώνες. Δεν έχουν, όμως, αναμετρηθεί ποτέ στο χώμα, αφού και οι δύο αναμετρήσεις έγιναν σε indoor hard courts.

Ο Στεφ δυσκολεύτηκε αρχικά να βρει λύσεις στο σερβίς του αντιπάλου του, που μέχρι το 6-5 του πρώτου σετ, είχε χάσει μόνο 2 πόντους όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, ο Τσιτσιπάς πίεσε για το μπρέικ και έχασε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το σετ, το οποίο τελικά κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Εκεί, πραγματικά, ο Τσιτσιπάς ανέβασε ταχύτητα, προηγήθηκε 5-2 με δύο μίνι μπρέικ και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του στο τρίτο σετ πόιντ του.

Διατηρώντας το υψηλό επίπεδο και στο δεύτερο σετ, σημείωσε το πρώτο του μπρέικ στον αγώνα στο τρίτο γκέιμ (2-1) και παραλίγο να καθαρίσει οριστικά την πρόκριση στο 4-2, όταν έχασε δύο ακόμα ευκαιρίες για να «σπάσει» τον αντίπαλό του.

Τελικά «αναγκάστηκε» να σερβίρει για τη νίκη στο 5-4 και παρότι έμεινε πίσω με 15-30, πήρε τρεις πόντους στη σειρά και σφράγισε το εισιτήριο για τον 30ο προημιτελικό του στο χώμα. Στο head to head με το Κόρντα προηγείται πλέον με 1-1.

Ο Στέφανος αρκετά καλά, αν και ήθελε μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας στο πρώτο (57%). Σημείωσε 15 winners, αλλά είχε και 30 αβίαστα λάθη, που είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Τουλάχιστον δεν το πλήρωσε!

Το επόμενο ματς, πάντως, είναι ένα πολύ γερό τεστ, καθώς αντιμετωπίζει έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες στο tour και καλείται να πετύχει την πρώτη νίκη του σε βάρος τενίστα του Top 20 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο Στέφανος υπερασπίζεται στη Βαρκελώνη τους βαθμούς από την περσινή του παρουσία στον τελικό, ενώ ήταν φιναλίστ και τις σεζόν 2018, 2021 και 2023.

Fifth consecutive quarter-final in Barcelona 🔥@steftsitsipas avenges his loss to Korda in Miami, prevailing almost on the exact reverse score, 7-6 6-4!#BCNOpenBS pic.twitter.com/jXgLZbD3Yp