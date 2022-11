Έξω και ο Ρουντ! (vids)

Ο λόγος για τον Κάσπερ Ρουντ, Νο.4 στον κόσμο, που ηττήθηκε με 4-6, 6-4, 6-4 από τον Λορέντζο Μουζέτι (Νο.23) σε 2 ώρες και 19 λεπτά και έμεινε εκτός προημιτελικών στο Paris Masters.

O 20χρονος Ιταλός, που πριν μερικές μέρες κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του νικώντας στον τελικό της Νάπολι τον Ματέο Μπερετίνι, συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις και φτάνει για πρώτη φορά σε προημιτελικό Masters.

Είναι και η πρώτη φορά (μετά από επτά αγώνες) που πετυχαίνει νίκη σε βάρος παίκτη του Top 5!

O επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Καρέν Χατσάνοφ.

Θυμίζουμε ότι στη διοργάνωση παραμένει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα διεκδικήσει περίπου στις 20.30-21.00 την πρόκριση στα προημιτελικά. Απέναντί του θα βρει τον «γηπεδούχο» Κορεντέν Μουτέ.

FIRST TOP 5 WIN 🙌 @Lorenzo1Musetti stuns Ruud 4-6 6-4 6-4 to reach the the #RolexParisMasters quarter-finals! pic.twitter.com/3NZoFlYPq4

Back-to-back Musetti magic 🎩



The Italian forces a decider vs Ruud thanks to this brilliant passage of play!#RolexParisMasters pic.twitter.com/nAtxLw2N8t