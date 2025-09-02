Όλα έτοιμα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό «Αλέξανδρος Νικολαΐδης»

Το προσεχές σαββατοκύριακο οι καλύτεροι αθλητές κι αθλήτριες θα διεκδικήσουν τους τίτλους της χρονιάς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό ανδρών-γυναικών, όπου από εδώ και στο εξής θα έχει την ονομασία «Αλέξανδρος Νικολαΐδης».

Στις 6-7 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ Ευόσμου η κορυφαία διοργάνωση και το ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο. Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αναμένεται να μείνει στην ιστορία. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία που θα είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο του γηπέδου θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, όπου όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να δώσουν αίμα.



Η δημιουργία τράπεζας αίματος θα ξεκινήσει φέτος και ο στόχος είναι να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η διοίκηση της ΕΛΟΤ καλεί όλη την οικογένεια του ταεκβοντό να στηρίξει αυτό το εγχείρημα και να δώσει 10’ για αυτόν τον σημαντικό σκοπό.



Στα αγωνιστικά, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, εκτός από τους πανελλήνιους νικητές, έχει διπλή σημασία, καθώς θα αναδειχθεί η Εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ΕΛΟΤ έχει δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα βαθμολόγησης και, με την ολοκλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα προκύψει η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Κίνα.



Οι αγώνες θα γίνουν σε έξι τερέν και θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό στο youtube.