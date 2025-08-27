«Πέταξε» ξανά στα 6,00μ. ο Καραλής – Δεύτερος στον τελικό του Diamond League (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση στην καριέρα του, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 6,00 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε στα 5,65 μ., όπου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να βρει ρυθμό. Στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 5,80 μ. και πέρασε εντυπωσιακά με την πρώτη τα 5,90 μ.

Ακολούθησε η μεγάλη στιγμή στα 6,00 μ., όπου με την τρίτη προσπάθεια κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος, σημειώνοντας για 11η φορά φέτος και 12η φορά στην καριέρα του επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα.

Έπειτα, ο Καραλής επέλεξε να δοκιμάσει στα 6,10 μ., με στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,08 μ. που κατέχει από τις 2 Αυγούστου στον Βόλο. Παρά την προσπάθειά του, είχε τρία άκυρα άλματα και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 2η θέση, πίσω από τον κορυφαίο Αρμάντ Ντουπλάντις. Τρίτος κατετάγη ο Σαμ Κέντρικς.