Συνέχεια στα play in για τον Υδραϊκό

Με ξέσπασμα στο τελευταίο οκτάλεπτο ο Υδραϊκός επικράτησε με 10-5 του ΑΝΟ Γλυφάδας, ως τυπικά γηπεδούχος, στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» σε αγώνα νοκ άουτ για τα play in της Waterpolo League.

Στον επόμενο γύρο η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη θα αντιμετωπίσει, με μειονέκτημα έδρας, τον ηττημένο από το ζευγάρι Παλαιό Φάληρο - ΓΣ Περιστερίου, διεκδικώντας το τελευταίο εισιτήριο για τα play off.

Όσο για το συγκρότημα του Γιώργου Παπαδόπουλου κατέλαβε την 10η θέση στο πρωτάθλημα ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του για τη φετινή χρονιά.

Η αναμέτρηση είχε αμφίρροπη εξέλιξη με τον Υδραϊκό, πάντως, να βρίσκεται συνεχώς μπροστά στο σκορ. Οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 3-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, αλλά ο ΑΝΟΓ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4 (1.15 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου). Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο οκτάλεπτο, όταν το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη με ένα επιμέρους 4-0 μετέτρεψε το ρευστό 6-5 στο τελικό 10-5.

Οκτάλεπτα: 2-0, 3-4, 1-1, 4-0

ΥΔΡΑΪΚΟΣ (Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 2, Χ. Σιαμάς. Λεμπέσης 1, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος 1, Άτζιτς 2, Σγουρίδης 1, Μαυρωτάς, Τσαταλιός 1, Αγκόρτσας 1, Βλάσσης, Γιανναράς, Καλαϊτζής 1, Σιούτης.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης. Παπούκας. Μπομπός, Χρυσοσπάθης 1, Ζαν Κάρλο, Γιαννόπουλος 2, Βαλλιανάτος. Μαυράκης 1, Δερμιτζάκης. Ηλιόπουλος 1, Γιαννάτσης, Κατσινούλας, Αλευράς, Φρυδάς.