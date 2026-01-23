Η Ιταλία αντίπαλος της Ελλάδας για το χάλκινο - Στον τελικό η Σερβία

Ο αντίπαλος της Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών έγινε γνωστός μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού.

Η Σερβία επιβλήθηκε της Ιταλίας με 17-13 στη γεμάτη Belgrade Arena και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία (25/1, 21:30).

Έτσι, η «γαλανόλευκη», η οποία ηττήθηκε στον πρώτο ημιτελικό από τους Μαγυάρους με 15-12, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο. Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Για την Ελλάδα, το παιχνίδι με την Ιταλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο ομάδες είχαν ήδη αναμετρηθεί στη Β’ φάση των ομίλων (19/1), με την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου να παίρνει τη νίκη (15-13), που της έδωσε την πρόκριση στην τετράδα. Πλέον, οι δύο αντίπαλοι θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά με φόντο ένα ιστορικό μετάλλιο.

Οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν ιδανικά την ώθηση του κόσμου τους, επέβαλαν τον ρυθμό τους και «καθάρισαν» την αναμέτρηση στο δεύτερο μέρος, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Αν και στο πρώτο ημίχρονο οι Ιταλοί κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, το οποίο διαμορφώθηκε στο 9-7, στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στο τρίτο οκτάλεπτο ξέφυγαν με 15-10. Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, μάλιστα, το μομέντουμ γύρισε ακόμη περισσότερο υπέρ τους, όταν μετά από εξέταση του VAR ο Νίκολα Ντούντοβιτς αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για βίαιο χτύπημα, με τη Σερβία να «κλειδώνει» τελικά τη νίκη με το τελικό 17-13

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς

ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι

Το πρόγραμμα της Κυριακής (25/1)

Μικρός τελικός

18:00 Ιταλία - Ελλάδα (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Μεγάλος τελικός