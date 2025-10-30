MENU
Μεσημεριανός περίπατος του Ολυμπιακού

Πόλο
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» συνέτριψαν 21-3 τα Χανιά στον Πειραιά και διατήρησαν το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα, όπου ισοβαθμούν στην κορυφή της κατάταξης με τον Εθνικό.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 5-1, με γκολ της Σιούτη από την περιφέρεια. Στη δεύτερη περίοδο, ο Θρύλος «πάτησε γκάζι» και ξέφυγε με +10, με την Κουρέτα να διαμορφώνει το 11-1 του ημιχρόνου. Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τις «ερυθρόλευκες» μπροστά με 17-1, με ωραίο γκολ της Σέκουλιτς στην παίκτρια παραπάνω. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Πλευρίτου  έδωσε «αέρα» +18 (19-1), με την Σιούτη να «γράφει» το τελικό 21-3 στον Πειραιά, με δυνατό σουτ από τα έξι μέτρα.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 6-0, 6-0, 4-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 1, Άντριους 4, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Κραβαρίτη, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά

ΝΟ Χανίων: Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη, Κώτσια, Πάτερου 1, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή, Ιγνάτιου, Βούλγαρη

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών και η βαθμολογία:

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 17-6
Αλιμος-ΝΕ Πατρών    18-7
Ρέθυμνο-Ηλιούπολη   11-13
ΝΟ Πατρών-Πανιώνιος 7-15
ΠΑΟΚ-Εθνικός        12-17
Ολυμπιακός-Χανιά    21-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

                  ΤΕΡΜ.   Β.
Εθνικός          106-39  15
Ολυμπιακός        98-35  15
Βουλιαγμένη       84-42  12
Πανιώνιος         56-54   9 
Αλιμος            55-66   9
Χανιά             47-61   9
ΠΑΟΚ              79-71   6
Γλυφάδα           56-67   6
ΝΕ Πατρών         41-68   3
Ηλιούπολη         47-76   3
ΝΟ Πατρών         42-91   3
Ρέθυμνο           49-90   0
 

