Μεσημεριανός περίπατος του Ολυμπιακού

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» συνέτριψαν 21-3 τα Χανιά στον Πειραιά και διατήρησαν το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα, όπου ισοβαθμούν στην κορυφή της κατάταξης με τον Εθνικό.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 5-1, με γκολ της Σιούτη από την περιφέρεια. Στη δεύτερη περίοδο, ο Θρύλος «πάτησε γκάζι» και ξέφυγε με +10, με την Κουρέτα να διαμορφώνει το 11-1 του ημιχρόνου. Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τις «ερυθρόλευκες» μπροστά με 17-1, με ωραίο γκολ της Σέκουλιτς στην παίκτρια παραπάνω. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Πλευρίτου έδωσε «αέρα» +18 (19-1), με την Σιούτη να «γράφει» το τελικό 21-3 στον Πειραιά, με δυνατό σουτ από τα έξι μέτρα.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 6-0, 6-0, 4-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 1, Άντριους 4, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Κραβαρίτη, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά

ΝΟ Χανίων: Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη, Κώτσια, Πάτερου 1, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή, Ιγνάτιου, Βούλγαρη

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών και η βαθμολογία:

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 17-6

Αλιμος-ΝΕ Πατρών 18-7

Ρέθυμνο-Ηλιούπολη 11-13

ΝΟ Πατρών-Πανιώνιος 7-15

ΠΑΟΚ-Εθνικός 12-17

Ολυμπιακός-Χανιά 21-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Εθνικός 106-39 15

Ολυμπιακός 98-35 15

Βουλιαγμένη 84-42 12

Πανιώνιος 56-54 9

Αλιμος 55-66 9

Χανιά 47-61 9

ΠΑΟΚ 79-71 6

Γλυφάδα 56-67 6

ΝΕ Πατρών 41-68 3

Ηλιούπολη 47-76 3

ΝΟ Πατρών 42-91 3

Ρέθυμνο 49-90 0

