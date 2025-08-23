Ήττα για την Εθνική Εφήβων από τη Σερβία – Μάχη για το χάλκινο με την Ιταλία

Η Εθνική ομάδα πόλο Εφήβων Κ18 γνώρισε την ήττα με 20-14 από τη Σερβία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Έτσι, θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (24/8, 18:00) απέναντι στην Ιταλία, η οποία έχασε στον άλλο ημιτελικό από το Μαυροβούνιο με 10-6.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε σε δύσκολη θέση από τα πρώτα λεπτά, μένοντας πίσω στο σκορ με 4-0 (4:09 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου).

Η Σερβία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο με διαφορά επτά τερμάτων (10-3), κάτι που η Ελλάδα δεν κατάφερε να ανατρέψει στη συνέχεια.

Κορυφαίος σκόρερ της «γαλανόλευκης» ήταν ο Δημήτρης Χατζής με οκτώ γκολ, ενώ ο Ηλίας Αγγελόπουλος πρόσθεσε άλλα τέσσερα. Για τους Σέρβους, που είχαν πλουραλισμό στην επίθεση, ξεχώρισαν οι Λάζιτς και Τσόνκιτς με τέσσερα τέρματα ο καθένας.

Οκτάλεπτα: 2-5, 2-5, 5-5, 5-5

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 4, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 8, Λεβάντης 1, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για τη Σερβία σκόραραν: Λάζιτς 4, Τσόνκιτς 4, Ζέλιτς 3, Νέσκοβιτς 2, Τσανέπα 2, Μιλασίνοβιτς 2, Ντρομπνιάκοβιτς 1, Βάσιτς 1, Μισάνοβιτς 1.