Γεραπετρίτης: «Πρόθεσή μας να αναλάβουμε ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ»

Την κοινή βούληση της Ελλάδας και της Γερμανίας να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Όπως τόνισε «ζούμε σε σύνθετους καιρούς». «Η μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας αμφισβητείται. Παραδοσιακές συμμαχίες δοκιμάζονται και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα όχι πάντοτε ευδόκιμη πραγματικότητα. Οι προκλήσεις είναι πολλές και καθόλου απλές» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ελλάδα και Γερμανία ως κράτη μέλη της ΕΕ και κράτη μέλη του ΝΑΤΟ καλούμαστε να διαχειριστούμε ανευ προηγουμένου καταστάσεις. Η Ελλάδα τάσσεται διαχρονικά με κάθε τρόπο και κάθε μέσο υπέρ της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας» ανέφερε και έκανε λόγο για την ανάγκη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να υιοθετήσουν μία πολιτική «360 μοιρών που στρέφει την προσοχή της και το στρατηγικό ενδιαφέρον της ισότιμα σε όλες τις περιφέρειες».

Εκτενή αναφορά έκανε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως «η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν δίνει ελπίδες για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Και στον Λίβανο οι απευθείας συνομιλίες Λιβάνου -Ισραήλ μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας».

Παράλληλα, αναφερόμενος στη Γάζα, δήλωσε ότι «θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών με κύρια προτεραιότητα την ενισχυμένη και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας όπως επίσης και την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου».

«Η συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να είναι καθολική» επεσήμανε.

Την ίδια ώρα, σχολίασε πως «πριν από λίγες ημέρες αναλάβαμε την ευθύνη να υποδεχθούμε στη χώρα μας μέλη του Global Sumud Flotilla που αποβιβάστηκαν στην Κρήτη από ισραηλινό σκάφος με τη συνδρομή του ελληνικού λιμενικού σώματος . Μεταξύ των μελών περιλαμβάνονταν πολίτες από 34 χώρες μεταξύ των οποίων και 6 Γερμανοί πολίτες».

«Πέραν από τον αυτονόητο ανθρωπιστικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας με τον τρόπο αυτό θελήσαμε να διακηρύξουμε την υποχρέωση τήρησης του Διεθνούς Δικαίου αλλά και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αξίες διαχρονικές και αδιαπραγμάτευτες» υποστήριξε

Με το διεθνές ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα προτίθεται να αναλάβει ενεργό λόγο για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση από το κρίσιμο πέρασμα.

«Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισιτιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών».

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης για τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, με τον κ. Γεραπετρίτη να σημειώνει ότι «παρά τις δυσκολίες, τονίζουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη μιας κοινής συνεκτικής πολιτικής για το ζήτημα αυτό που δεν έχει γεωγραφικά σύνορα».

«Ως χώρα πρώτης γραμμής πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να αποτελέσουν κοινή προτεραιότητα με παράλληλο σεβασμό στις αρχές της αλληλεγγύης του δικαιου καταμερισμού των βαρών με έναν δίκαιο και ωφέλιμο τρόπο και βεβαίως στις αξίες του ανθρωπισμού» ανέφερε.

Ναρκαλιευτικό στη Μεσόγειο για την απομάκρυνση ναρκών

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι «στο πλαίσιο της επιχείρησης στα Στενά του Ορμούζ και από κοινού με Βρετανία και Γαλλία έχουμε πει μετά τον τερματισμό εχθροπραξιών θα συνεισφέρουμε στην ασφάλεια της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Έχουμε στείλει πλοίο ναρκαλιευτικό στη Μεσόγειο που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην απομάκρυνση των ναρκών. Θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα των συνομιλιών».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας έτσι ώστε να συνεχίσουμε σε συνεργασία με ναυτηλιακή κοινότητα την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχει παρεμπόδιση για την έξοδο των πλοίων που βρίσκονται εντός του κόλπου. Η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες όπως και η Γερμανία για το άνοιγμα του Ορμούζ».

«Η ιδέα της αυτονομίας της ΕΕ θα βοηθήσει να ενηλικιωθεί η Ευρώπη γεωπολιτικά» ανέφερε.

Ο κ. Βάντεφουλ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, στη «σκιά» της απόφασης Τραμπ να αποσύρει τα συστήματα Τomahawk από τη Γερμανία.

«Είμαι πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την αξία του ΝΑΤΟ και για την δική τους ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να υπερτιμούμε κάποιες μεμονωμένες κινήσεις. Ως ΝΑΤΟ χρειαζόμαστε μια συμβατική ικανότητα στην Ευρώπη και (...) χρειάζονται στενές συνομιλίες για ΗΠΑ για την αποφαση που έχει ληφθεί και πώς θα κινηθούμε».

Πηγή: cnn.gr