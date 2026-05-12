Όλα… ή τίποτα! Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR, η μετάδοση του Game 5

Την Τετάρτη 13/5 στις 22:00. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Do… or die. Η προσπάθεια του επτάστερου πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού AKTOR να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final-4 της Αθήνας λαμβάνει χώρα στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ισπανική ομάδα και θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-2 στη σειρά παίρνοντας την πρόκριση για το Final-4 στο «T-Center», εκεί όπου ήδη έχουν προκριθεί Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Ο νικητής του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στον β’ ημιτελικό (22/5) την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο α’ ημιτελικό θα κοντραριστούν Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε.

Τζάμπολ την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 22:00, με μετάδοση από το Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή.

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