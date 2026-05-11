Η εξαφάνιση και το σκοτεινό υπόγειο πάρκινγκ - Δέκα χρόνια ανεξιχνίαστη η άγρια δολοφονία της Ελευθερίας Αγραφιώτου

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ένας φάκελος με την ένδειξη «ανεξιχνίαστο» παραμένει ανοιχτός στα γραφεία του τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ και αφορά ένα από τα πιο στυγερά εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.

Η δολοφονία της Ελευθερίας Αγραφιώτου εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμερα έναν άλυτο γρίφο παρά τις πολύμηνες έρευνες, τις δεκάδες καταθέσεις και τις προσπάθειες των Αρχών να εντοπίσουν τον άνθρωπο που βασάνισε και σκότωσε τη 69χρονη γυναίκα μέσα σε υπόγειο πάρκινγκ μεγάλου σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι. Τα στοιχεία της υπόθεσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν χολιγουντιανό σενάριο ταινίας ή την ιδέα για βιβλίο της Άγκαθα Κρίστυ.

Μια εύπορη και καλλιεργημένη γυναίκα χάνεται ξαφνικά από το κέντρο της Αθήνας. Το αυτοκίνητό της εντοπίζεται μέρες αργότερα παρατημένο σε υπόγειο γκαράζ αλυσίδας μεγάλου σούπερ μάρκετ. Ήταν ημίγυμνη με σκισμένα ρούχα και η τσάντα με τα προσωπικά της αντικείμενα πεταμένη δίπλα της όταν το πτώμα της βρέθηκε πίσω από κλιμακοστάσιο, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, σε έναν σκοτεινό και αφύλακτο χώρο.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση κατάλαβαν ότι δεν είχαν απέναντί τους ένα συνηθισμένο έγκλημα. Η αγριότητα της επίθεσης, τα στοιχεία που παρέπεμπαν σε σεξουαλικά κίνητρα και τα ελάχιστα ίχνη που είχε αφήσει πίσω του ο δράστης δυσκόλευαν αρκετά τους έμπειρους αστυνομικούς. Κι ενώ η έρευνα έφτασε κάποια στιγμή κοντά σε συγκεκριμένο ύποπτο, τίποτα δεν στάθηκε αρκετό για να «δέσει» την υπόθεση.

Ήταν 21 Απριλίου του 2016 όταν η 69χρονη έφυγε από το σπίτι της οδηγώντας το λευκό Opel Corsa που χρησιμοποιούσε καθημερινά. Οι ώρες περνούσαν χωρίς να δώσει σημεία ζωής και η ανησυχία των συγγενών της μεγάλωνε επικίνδυνα. Η ίδια ήταν άνθρωπος τυπικός στις συνήθειές της, διατηρούσε επαφή με τους δικούς της ανθρώπους και τίποτα στην καθημερινότητά της δεν δικαιολογούσε μια ξαφνική εξαφάνιση.

Η ανησυχία των συγγενών και η δημοσιότητα της εξαφάνισης

Οι συγγενείς της απευθύνθηκαν άμεσα στην Αστυνομία, εκφράζοντας φόβους ότι ίσως είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Οι ανησυχίες τους ενισχύονταν από το γεγονός ότι η οικογένεια διέθετε οικονομική άνεση, ενώ η ίδια η Ελευθερία Αγραφιώτου είχε πρόσφατα αποκτήσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από πώληση ακινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάστηκαν τότε από τους αστυνομικούς, η 69χρονη είχε αναφέρει σε γνωστούς της ότι αναζητούσε τρόπο να αλλάξει χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με μικρότερης αξίας.

Η εξαφάνισή της άρχισε γρήγορα να παίρνει δημοσιότητα. Οι συγγενείς της ζήτησαν βοήθεια ακόμη και από τηλεοπτικές εκπομπές προσπαθώντας να κινητοποιήσουν όποιον θα μπορούσε να γνωρίζει κάτι. Εκείνες τις ημέρες κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η γυναίκα βρισκόταν νεκρή στον υπόγειο χώρο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι.

Ο εντοπισμός της σορού αποκάλυψε τον φρικτό θάνατο της Ελευθερίας



Η πρώτη καθοριστική εξέλιξη ήρθε στις 13 Μαΐου, όταν υπάλληλος του καταστήματος επικοινώνησε με τις Αρχές, αναφέροντας ότι στο υπόγειο γκαράζ υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο λευκό αυτοκίνητο που έμοιαζε με εκείνο της αγνοούμενης.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι πράγματι επρόκειτο για το Opel Corsa της Ελευθερίας Αγραφιώτου. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε κάθε επίπεδο του υπόγειου γκαράζ, μέχρι που το πτώμα της Αγραφιώτου εντοπίστηκε στο τρίτο επίπεδο του πάρκινγκ.

Οι αστυνομικοί που κατέβηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό της 69χρονης πίσω από κλιμακοστάσιο, σε χώρο που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος. Το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκόλεψε αφάνταστα το έργο των ιατροδικαστών και των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί αποκάλυπτε μαρτυρικό θάνατο για την άτυχη γυναίκα. Οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα χτυπήματα στον θώρακα έδειχναν ότι ο θάνατός της ήταν βασανιστικός.

Έγκλημα με έντονα σεξουαλικά χαρακτηριστικά

Τα ευρήματα οδηγούσαν και σε ένα έγκλημα με έντονα σεξουαλικά χαρακτηριστικά μιας και ήταν ημίγυμνη και τα ρούχα της σκισμένα. Η κατάσταση της σορού δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί αν είχε προηγηθεί βιασμός, ωστόσο οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε σεξουαλικά κίνητρα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε και ο ίδιος ο χώρος του εγκλήματος. Το τρίτο υπόγειο του πάρκινγκ περιγραφόταν από εργαζομένους ως ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο σημείο. Ο φωτισμός ήταν ελλιπής, η κίνηση περιορισμένη και τα μέτρα ασφαλείας ουσιαστικά ανύπαρκτα. Δεν υπήρχαν κάμερες που να καλύπτουν κρίσιμα σημεία, κάτι που άφησε τους αστυνομικούς χωρίς οπτικό υλικό που θα μπορούσε να δώσει στοιχεία.

Η μαρτυρία και ο ύποπτος που αφέθηκε ελεύθερος

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, μία μαρτυρία θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική. Άτομο που βρισκόταν στην περιοχή υποστήριξε ότι είχε δει έναν άνδρα να αποχωρεί από το πάρκινγκ κουτσαίνοντας. Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι πιθανόν είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια πάλης με το θύμα. Η πληροφορία αυτή οδήγησε τις έρευνες σε έναν 37χρονο άνδρα, γνωστό στις Αρχές για παλαιότερη εμπλοκή σε υπόθεση απόπειρας βιασμού.

Για αρκετές ημέρες οι ερευνητές πίστεψαν ότι είχαν εντοπίσει τον άνθρωπο που αναζητούσαν. Το προφίλ του υπόπτου ταίριαζε με πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχαν σκιαγραφήσει οι αστυνομικοί. Ωστόσο, η υπόθεση άρχισε σύντομα να παρουσιάζει κενά. Ο 37χρονος κατάφερε να αποδείξει ότι βρισκόταν αλλού την ώρα της εξαφάνισης της γυναίκας, ενώ ούτε τα ίχνη που είχαν συλλεχθεί από τον χώρο μπορούσαν να «δέσουν» την υπόθεση.

Τελικά ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα επέστρεψε στο μηδέν. Από τότε μέχρι σήμερα, κανένα στοιχείο δεν στάθηκε αρκετό για να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη. Η υπόθεση της Ελευθερίας Αγραφιώτου εξακολουθεί να στοιχειώνει τις διωκτικές Αρχές αλλά και την κοινή γνώμη.

