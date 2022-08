«Βόμβα»: Στην Μπόκα ο Καβάνι!

Ο "Matador" κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά μετά το διαζύγιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στα 35 του χρόνια, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρώπη, για να επιστρέψει στη Λατινική Αμερική έπειτα από μία 15ετία.

Κι ο προορισμός του; Η Μπόκα Τζούνιορς! Η ομάδα του Μπουένος Άιρες ήρθε σε συμφωνία με τον Ουρουγουανό στράικερ κι ετοιμάζεται να... γκρεμίσει το "Μπομπονέρα", με την απόκτηση ενός από τους κορυφαίους επιθετικούς των ευρωπαϊκών γηπέδων τα τελευταία χρόνια.

Official, confirmed. Edinson Cavani joins Boca Juniors on free transfer, here we go! 🚨🔵🟡 #BocaJuniors



Deal signed today - no La Liga move, he only wanted Boca Juniors. pic.twitter.com/B3y5hnVvpv