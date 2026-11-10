Ο Ζιντάν, ο Τρεζεγκέ και ο Κουμπεντί, 19 χρόνια μετά

Ο 21χρονος δεξιός μπακ της Βόλφσμπουργκ, Σαέλ Κουμπεντί κλήθηκε από τον Ζινεντίν Ζιντάν να αντικαταστήσει τον-τραυματία στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού- Πιερ Καλουλού στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας, για τους επερχόμενους αγώνες του Nations League εναντίον της Ιταλίας και της Τουρκίας.

Έχοντας προηγουμένως περάσει από όλα τα κλιμάκια των μικρότερων εθνικών ομάδων, από την Κ17 έως την Κ21, είναι θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα , μετά τον Νταβίντ Τρεζεγκέ που κλήθηκε ενώ αγωνίζεται στην Β’ κατηγορία.

Ο Τρεζεγκέ αγωνίστηκε εναντίον της Αργεντινής τον Φεβρουάριο του 2007, σε μια περίοδο που η Γιουβέντους είχε υποβιβαστεί στη Serie B.

Μένει να φανεί εάν ο Σαέλ Κουμπεντί θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά με την ανδρική ομάδα. Με τον Ζιλ Κουντέ εκτός, δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος, αδιαμφισβήτητος βασικός στη θέση του δεξιού μπακ , αν και ο Μαλό Γκουστό, ο οποίος επέστρεψε στην εθνική ομάδα, διαθέτει κάπως περισσότερη εμπειρία.