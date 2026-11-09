Γύρισε από την... κόλαση του -23 η Μακάμπι και κατέκτησε το Λιγκ Καπ απέναντι στη Χάποελ!

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ γύρισε από την... κόλαση του -23 και κατέκτησε το Λιγκ Καπ Ισραήλ απέναντι στην Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, έπειτα από μια επική ανατροπή, κατακτώντας τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.

Η ομάδα του Οντεντ Κάτας ξεκίνησε πιο δυνατά την αναμέτρηση που διεξήχθη στη «Menora Mivtachim Arena», κλείνοντας μάλιστα την πρώτη περίοδο στο +10 (24-14), με εκείνη του Ιτούδη να... αντιδρά στη συνέχεια και να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (44-36).



Με σερί 15-0 μάλιστα στις αρχές της τρίτης περιόδου ξέφυγε με +23 (36-59)! Η Μακάμπι δεν είχε πει την... τελευταία της λέξη στο ματς και με δικό της επί μέρους σερί 35-13 στην τέταρτη περίοδο, έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση, έπειτα από ένα «τρελό» ματς (86-75).



Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κλαρκ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους (6/9 τρίποντα) και 7 ασίστ, ενώ 16 πόντους σημείωσαν αμφότεροι Τάις και Γουάλας. Για τη Χάποελ, ξεχώρισε ο Τζέρμαν με 26 πόντους, όμως γενικά ήταν ένα πολύ άσχημο βράδυ για την ομάδα του Ιτούδη.



Τα δεκάλεπτα: 26-17, 36-44, 51-62, 86-75