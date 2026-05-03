Γερεμέγεφ: «Ήρθα για να βοηθήσω στο σκοράρισμα, δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός μου» (vid)

Ιδιαίτερες ατάκες από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στη μεικτή ζώνη της Τούμπας μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1.

Όσα είπε ο Σουηδός:

«Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού μου ταιριάζει. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι ήρθα. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ. Έχουμε ακόμα τον στόχο μας, πιστεύω τόσο εγώ όσο και όλοι μπορούμε παραπάνω. Όσο για παιχνίδι, βρήκαμε χώρους επιθετικά και σκοράραμε, αν και θεωρώ ότι με βάση τις ευκαιρίες θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ».

Όσο για τον τραυματισμό του: «Πόνεσα εκείνη την στιγμή, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό».

Για το πώς κύλησε αυτή η εβδομάδα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «H εβδομάδα κύλησε αγωνιστικά καλά, ο προπονητής μας πίεσε, οι παίκτες μας έχουν εμπειρία και αυτό φαίνεται».