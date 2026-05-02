Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Ρενάτο για ΑΕΚ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Πορτογάλο μέσο για το αθηναϊκό clasico της Κυριακής (3/5, 21:00) στη Λεωφόρο.

Ο Ρενάτο Σάντσες ένιωσε ενοχλήσεις και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σαββατιάτικη προπόνηση του Τριφυλλιού, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από το ντέρμπι.

Εκτός φυσικά παραμένουν και οι Γεντβάι, Ντέσερς, Κάτρης, Σισοκό που δεν υπολογίζονται για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στον αντίποδα κανονικά υπολογίζεται ο Ζαρουρί που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και οι Τζούρισιτς, Πάλμερ-Μπράουν.

Αναλυτικά η αποστολή των Πρασίνων: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.