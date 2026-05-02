Ρεάλ Μαδρίτης: Πρωταγωνιστικός ρόλος για τον Έντρικ τη νέα σεζόν

Ο 19χρονος πέρασε ένα απαιτητικό ξεκίνημα στη Μαδρίτη, πριν παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Λιόν τον Ιανουάριο, προκειμένου να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να εξελιχθεί.
Η παρουσία του στη Γαλλία κρίνεται άκρως επιτυχημένη, καθώς σε μόλις 18 εμφανίσεις κατέγραψε 7 γκολ και 7 ασίστ.
Οι εμφανίσεις του αυτές έπεισαν τη «Βασίλισσα» ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι του ρόστερ από τη νέα σεζόν.
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη ενημερώσει τον παίκτη πως υπολογίζεται κανονικά και μάλιστα για πρωταγωνιστικό ρόλο, εξέλιξη που έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα τον ίδιο.