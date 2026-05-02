Μπράιτον: Χρησιμοποίησε μαχητή MMA για τις στημένες φάσεις

Σε μια πρωτοποριακη κίνηση προχώρησε η Μπράιτον, ενσωματώνοντας έναν μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών στις προπονήσεις της, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στις στημένες φάσεις.

Η ιδέα ανήκει στονΦάμπιαν Χούρζελερ, ο οποίος στα 33 του χρόνια αποτελεί τον νεότερο τεχνικό που εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Premier League. Ο ίδιος εξήγησε ότι η ομάδα αναζητά νέες μεθόδους προπόνησης, προσαρμοσμένες στις υψηλές σωματικές απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Χούρζελερ τόνισε πως στις στημένες φάσεις οι προσωπικές μονομαχίες παίζουν καθοριστικό ρόλο και ένας μαχητής MMA διαθέτει την τεχνογνωσία στο πώς να χρησιμοποιεί το σώμα του και να κερδίζει καταστάσεις «ένας εναντίον ενός».