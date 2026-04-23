Ατρόμητος: Τιμωρία ενός μήνα στον Σπανό

Με ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για έναν μήνα τιμωρήθηκε ο Γιώργος Σπανός, για τα... γαλλικά στο παιχνίδι με τη Λάρισα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ατρόμητος τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή της λίγκας για όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ, όπου φέρεται να είχε φραστικό επεισόδιο με τον 4ο διαιτητή της αναμέτρησης.

Για το ίδιο περιστατικό, κλήθηκε σε ακρόαση και από την ΔΕΑΒ.

Αναλυτικά η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου της Super League:

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Επιβάλλει στον Γ. ΣΠΑΝΟ για τη 2η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).