Συγκλονίζει ο Κόκε: «Δεν είμαι και ο... Εσκομπάρ, δεύτερο σπίτι μου ο Άρης»

Ο Σέρχιο Κοντρέρας Πέρντο, γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό ως «Κόκε», μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά την αποφυλάκισή του, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και της πορείας του - Τι είπε για τον Άρη.

Ο πρώην επιθετικός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός από τη θητεία του στον Άρη, αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του στα γήπεδα όσο και στη μεταγενέστερη εμπλοκή του με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών — μια δραστηριότητα που, όπως παραδέχεται, του απέφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη αλλά τον οδήγησε σε σοβαρά λάθη.

Ξεκινώντας από τη Μάλαγα, ο Κόκε αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες της Ευρώπης, όπως η Μαρσέιγ και η Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η πιο γεμάτη περίοδός του ήταν στον Άρη, όπου κατέγραψε 176 συμμετοχές, 39 γκολ και 25 ασίστ.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Deportes COPE Málaga», περιέγραψε την απότομη μετάβαση από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε έναν εντελώς διαφορετικό και επικίνδυνο κόσμο. Όπως εξηγεί, όλα ξεκίνησαν επιπόλαια, χωρίς να αντιληφθεί έγκαιρα τις συνέπειες, μέχρι που η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η ζωή του έχει προκαλέσει ενδιαφέρον ακόμα και για μεταφορά στη μικρή οθόνη, με προτάσεις που —όπως είπε— έχουν φτάσει μέχρι και από το Netflix.

Ο ίδιος εξέφρασε τη μεταμέλειά του, υπογραμμίζοντας πως οι επιλογές του επηρέασαν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, οι οποίοι βρέθηκαν μπλεγμένοι χωρίς να φταίνε. Τόνισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του βίαιο άτομο και θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι, παρά την καταδίκη του, δεν έχει καμία σχέση με φιγούρες όπως ο Πάμπλο Εσκομπάρ.

Μιλώντας για την περίοδο της φυλάκισης, σημείωσε πως τη χρησιμοποίησε ως ευκαιρία για προσωπική αλλαγή, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, βλέποντάς την σαν μια σκληρή αλλά αναγκαία δοκιμασία.

Σήμερα, ο Κόκε καλείται να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα, με το κοινωνικό στίγμα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Όπως ανέφερε, το βλέμμα των άλλων και η προκατάληψη είναι κάτι που τον επηρεάζει έντονα.

Τέλος, δεν έκρυψε την αγάπη του για τον Άρη, χαρακτηρίζοντάς τον «δεύτερο σπίτι» του, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο από διαφορετικό ρόλο, ιδανικά ως αθλητικός διευθυντής, θεωρώντας ότι διαθέτει το ένστικτο για να ανακαλύπτει ταλέντα.