Προβάδισμα ημιτελικών για Βίλα, Φράιμπουργκ

Η Άστον Βίλα πέρασε από την Μπολόνια (1-3) και έγινε το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League, όπως και η Φράιμπουργκ μετά το 3-0 επί της Θέλτα.

Μια αγγλική ομάδα είναι πάντα φαβορί σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης και αυτό έδειξε η Άστον Βίλα με το 1-3 στο Renato dall’ Ara σε βάρος της Μπολόνια. Ο Κόνσα γλύτωσε από αυτογκόλ στο 26’ μέσω VAR και στο 44’ ο ίδιος παίκτης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Τιέλεμανς.

Το 0-1 έμεινε για το πρώτο μέρος και στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Όλι Γουότκινς εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος στην άμυνα για να γράψει με πλασέ το 0-2. Η Μπολόνια πήρε μικρή ελπίδα προς στιγμήν με το εκπληκτικό σουτ του Ρόου στο 90’ όμως το 1-2 έμεινε μέχρι το 94’ όταν ο Γουότκινς είχε νέα… τιμωρία για την Μπολόνια από την καρδιά της άμυνας για το τελικό 1-3.

Τεράστια νίκη - μισή πρόκριση κόντρα στην Θέλτα με 3-0 πήρε η Φράιμπουργκ, η οποία άνοιξε το σκορ στο 19’ με ωραίο σουτ του Γκρίφο και στο 32’ και πάλι με σουτ ο Μπέστε εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν οι Ισπανοί. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 78’ με κεφαλιά ο Ματίας Γκίντερ.

Παραχώρησε ισοπαλία εντός έδρας στην Νότιγχαμ Φόρεστ η Πόρτο (1-1) και όλα έμειναν ανοικτά για τη ρεβάνς. Στο 11’ ο Γκάμπρι Βέιγκα έδωσε πάρε-βάλε στον Γουίλιαμ Γκόμες και εκείνος το έβαλε, όμως δύο λεπτά μετά ο Μαρτίμ Φερνάντες με αυτογκόλ διαμόρφωσε το 1-1 που διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.