Παρτιζάν για το φιλικό με την ΑΕΚ πριν από 27 χρόνια: «Σύμβολο ανυπακοής και μεγάλης φιλίας δύο λαών»

Με ανάρτησή της η Παρτιζάν τίμησε την επέτειο από το φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 7 Απριλίου 1999 στο Βελιγράδι, εν μέσω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά:

Πέρασαν 27 χρόνια από τον αγώνα Παρτιζάν - ΑΕΚ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Μείνε να καταγραφεί για πάντα ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων βγήκαν στο γήπεδο κρατώντας ένα μεγάλο πανό στο οποίο έγραφε «ΝΑΤΟ, σταμάτα τους βομβαρδισμούς, τελείωσε τον πόλεμο», ενώ στο στήθος τους φορούσαν σχεδιασμένους στόχους.

Ο αγώνας έμεινε καταχωρημένος ως μοναδικό παράδειγμα όταν δύο σύλλογοι έπαιξαν φιλικό παιχνίδι ενώ ίσχυε αεροπορικός κίνδυνος, αλλά αυτός ήταν σύμβολο ανυπακοής και μεγάλης φιλίας δύο λαών που ήταν συνδεδεμένοι για αιώνες.