Δραματικές προκρίσεις για Τσεχία και Βοσνία

Στην Πράγα, η Τσεχία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Ιρλανδία, αφού οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2-0 με πέναλτι του Πάροτ και αυτογκόλ του Κόβαρ. Οι Τσέχοι όμως έδειξαν χαρακτήρα και αντέδρασαν άμεσα. Ο Πάτρικ Σικ μείωσε πριν το ημίχρονο, ενώ ο Κρέιτσι ισοφάρισε στο 86’, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.
Στα επιπλέον λεπτά δεν άλλαξε κάτι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου η Τσεχία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, επικρατώντας 4-3.
Την ίδια ώρα, στο Κάρντιφ, η Ουαλία έπαιξε τη Βοσνία σε ένα εξίσου αμφίρροπο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση, με τον Έντιν Τζέκο να ισοφαρίζει στο 86’ το γκολ του Ντάνιελ Τζέιμς.
Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, η Βοσνία ήταν απόλυτα εύστοχη και επικράτησε 4-2.
Όλα θα κριθούν στους μεγάλους τελικούς της 31ης Μαρτίου, όπου η Τσεχία θα αντιμετωπίσει τη Δανία, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα βρει απέναντί της την Ιταλία, με φόντο τα τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο.