Δραματικές προκρίσεις για Τσεχία και Βοσνία

Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και δραματικά φινάλε, η Τσεχία και η Βοσνία/Ερζεγοβίνη πήραν σπουδαίες προκρίσεις, επικρατώντας στα πέναλτι, κλείνοντας θέση στους τελικούς των playoffs για το Μουντιάλ του 2026.

Στην Πράγα, η Τσεχία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Ιρλανδία, αφού οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2-0 με πέναλτι του Πάροτ και αυτογκόλ του Κόβαρ. Οι Τσέχοι όμως έδειξαν χαρακτήρα και αντέδρασαν άμεσα. Ο Πάτρικ Σικ μείωσε πριν το ημίχρονο, ενώ ο Κρέιτσι ισοφάρισε στο 86’, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στα επιπλέον λεπτά δεν άλλαξε κάτι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου η Τσεχία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, επικρατώντας 4-3.

Την ίδια ώρα, στο Κάρντιφ, η Ουαλία έπαιξε τη Βοσνία σε ένα εξίσου αμφίρροπο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση, με τον Έντιν Τζέκο να ισοφαρίζει στο 86’ το γκολ του Ντάνιελ Τζέιμς.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, η Βοσνία ήταν απόλυτα εύστοχη και επικράτησε 4-2.

Όλα θα κριθούν στους μεγάλους τελικούς της 31ης Μαρτίου, όπου η Τσεχία θα αντιμετωπίσει τη Δανία, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα βρει απέναντί της την Ιταλία, με φόντο τα τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο.