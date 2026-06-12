Κάλεσμα της Θύρας 13: «Όλοι Κάραβελ στις 15:00»!

Η Θύρα 13 καλεί και πάλι τον κόσμο του Παναθηναϊκού να βρεθεί έξω από το Κάραβελ για να ντοπάρει ψυχολογικά τους παίκτες πριν τον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» κινούνται ήδη σε ρυθμούς Game 5 των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League, με τη Θύρα 13 όπως και στο τρίτο ματς να δίνει ραντεβού στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Εκεί θα βρίσκεται η αποστολή των «πράσινων» που θα αναχωρήσει για το ΣΕΦ, με τον κόσμο να θέλει να ντοπάρει ψυχολογικά τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Το κάλεσμα έχει οριστεί για τις 15:00, με το παιχνίδι να είναι στις 18:00.

Υπενθυμίζουμε πως πριν από το Game 3 των τελικών πάνω από 2.000 κόσμος είχε βρεθεί στο Κάραβελ, ενώ για το 5ο ματς το «τριφύλλι» ανοίγει το «T-Center» για τους φίλους των «πράσινων» που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.