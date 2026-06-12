Αποχαιρέτησε Τζούρισιτς ο Παναθηναϊκός (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε κι επίσημα τον Φίλιπ Τζούρισιτς, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μεταγράφηκε στο «Τριφύλλι» το 2023 και κατέκτησε το Κύπελλο της επόμενης χρονιάς, ενώ συνολικά κατέγραψε 114 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα και πέτυχε 20 γκολ, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το συμβόλαιό του ωστόσο ολοκληρώθηκε και ο ίδιος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ, με την «πράσινη» ΠΑΕ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του και να τον αποχαιρετά με επίσημη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2023 και υπήρξε βασικό στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του 2024.

Αγωνίστηκε 114 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Φίλιπ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».