Πώς δρούσε το κύκλωμα κοκαΐνης με αστυνομικούς και πρώην ποδοσφαιριστή - «Θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουν Πρίαμοι»

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που ξεσκέπασαν οι «αδιάφθοροι» και ανάμεσά στους κατηγορούμενους είναι αστυνομικοί και πρώην ποδοσφαιριστής.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική το πρωί της 10ης Ιουνίου 2026, οδηγώντας στη σύλληψη έξι ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται αστυφύλακας που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, καθώς και πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Παράλληλα, συγκατηγορούμενοι είναι ακόμη 24 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας υπαστυνόμος και ένας ειδικός φρουρός.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που περιήλθε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2025. Σύμφωνα με αυτήν, ο αστυνομικός που τελικά συνελήφθη, φερόταν να εμπλέκεται στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε νυχτερινά καταστήματα, ενώ παράλληλα εργαζόταν παράνομα σε χώρους διασκέδασης.

Μάλιστα ο εν λόγω αστυνομικός διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον φερόμενο αρχηγό που είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Τι αναφέρει η δικογραφία

Κατά τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, προχωρώντας συστηματικά σε αγορές, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, με σκοπό το οικονομικό όφελος. Οι διακινήσεις φέρονται να πραγματοποιούνταν σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης, ακόμη και σε απομονωμένα ή περιορισμένης πρόσβασης σημεία των καταστημάτων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η σύντροφος του πρώην ποδοσφαιριστή η οποία φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών έχοντας πλήρη γνώση των παράνομων ενεργειών του, ενώ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών, με σκοπό την πώληση τους.

Έπαιρναν αντίμετρα παρακολούθησης

Όπως διαπιστώθηκε τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Χρησιμοποιούσαν κυρίως εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας, ενώ στις τηλεφωνικές συνομιλίες απέφευγαν να αναφέρονται ευθέως σε ναρκωτικές ουσίες, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες εκφράσεις και συνθηματικά που παρέπεμπαν στο είδος ή στην ποσότητα των ουσιών, ενώ, πολλές φορές, με διάφορες φράσεις εκδήλωναν την πρόθεσή τους για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ενδεικτικά έλεγαν: «γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι».

Όσον αφορά στις μετακινήσεις τους, διαπιστώθηκε ότι δεν χρησιμοποιούσαν μόνον οχήματα ιδιοκτησίας τους, αλλά και ενοικιαζόμενα οχήματα ή επιβιβάζονταν σε ταξί, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα ίχνη τους.

Κατηγορίες εναντίον δύο αστυνομικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατηγορίες που αποδίδονται στους δύο αστυνομικούς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πέραν της φερόμενης εμπλοκής τους στην υπόθεση των ναρκωτικών, ερευνώνται για αδικήματα όπως δωροληψία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απάτη και παράβαση καθήκοντος. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν την υπηρεσιακή τους ιδιότητα για παράνομο οικονομικό όφελος, ενώ φέρονται να παρείχαν πληροφορίες που είχαν αποκτήσει μέσω της υπηρεσίας τους.

Συγκεκριμένα ο συλληφθείς αστυνομικός και ο υποστυνομος είπαν σε φιλικό τους πρόσωπο ότι άτομο που διέθετε ειδικές νομικές γνώσεις, θα αναλάμβανε, έναντι του ποσού των 150 ευρώ τη διεκπεραίωση της εκκρεμούς σε βάρος του ποινικής υπόθεσης.

Στην πραγματικότητα, το υπόμνημα παροχής ανωμοτί εξηγήσεων συντάχθηκε από τον κατηγορούμενο Υπαστυνόμο ενώ παράλληλα είχανε αποφανθεί να μοιραστούν τα λεφτά.

Σε άλλη περίπτωση ο υποστυνομος ενημερώθηκε για αδίκημα που είχε να κάνει με την διατάραξη κοινής ησυχίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και ενημέρωσε τηλεφωνικά τον ιδιοκτήτη του.

Τον έβαλαν στο F4 χωρίς εισιτήριο

Παράλληλα στις 24-05-2026, στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης «Telekom Center Athens», στο Μαρούσι Αττικής ενώ διεξαγόταν ο τελικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού - Ρεάλ Μαδρίτης, οι Υπαστυνόμος Β΄ και ο Αστυφύλακας ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία μέτρων τάξης, έλαβαν 900 ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς να έχουν εισιτήριο.

Οσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό διαπιστώθηκε η προμήθεια ναρκωτικών, από την οργάνωση για προσωπική του χρήση, τουλάχιστον σε τρείς περιπτώσεις.

Πηγή: iefimerida.gr