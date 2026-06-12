«Στο στόχαστρο της Μπούρσασπορ ο Μπακασέτας»

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο Τάσος Μπακασέτας βρίσκεται στην λίστα της Μπούρσασπορ ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Γιάκομπ Νίστρουπ προτιμά έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην θέση του.

Ο αρχηγός του «Τριφυλλιού» και της Εθνικής έχει ενημερωθεί ότι δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει πρόταση για την παραχώρησή του. Και δεν αποκλείεται αυτή να έρθει από την Τουρκία, εκεί όπου έχει αφήσει εξαιρετικό όνομα από την παρουσία του σε Αλάνιασπορ και Τραμπζονσπόρ.

Συγκεκριμένα, η Μπούρσασπορ που επέστρεψε στην δεύτερη κατηγορία και έχει στόχο να αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μπακασέτα και μένει να φανεί εάν θα κινηθεί και επίσημα για την απόκτησή του.

Το δημοσίευμα του «gunebakis.com.tr»:

«Την περασμένη σεζόν η Μπούρσασπορ προβιβάστηκε από τη Nesine 2. Lig στη TFF 1. Lig και, με στόχο την άνοδο στη Σούπερ Λιγκ τη νέα χρονιά, φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρο έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος μέσος παρακολουθείται στενά από την τουρκική ομάδα.

Κίνηση της Μπούρσασπορ για τον Μπακασέτα

Η Μπούρσασπορ, που δεν θέλει απλώς να παραμείνει στην TFF 1. Lig αλλά να επιστρέψει άμεσα στη Σούπερ Λιγκ, σχεδιάζει να ενισχύσει το ρόστερ της με σημαντικά ονόματα. Πηγές κοντά στον σύλλογο αναφέρουν ότι εξετάζεται η περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Επιπλέον, εκτός από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, στη λίστα της Μπούρσασπορ βρίσκονται και άλλοι ξένοι παίκτες που έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στην Τουρκία και διαθέτουν εμπειρία από τη Σούπερ Λιγκ».