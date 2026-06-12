Ο Άρης Betsson για Eurocup - Euroleague και η διευκρίνηση για την άφιξη Σπανούλη

Η ενημέρωση του Άρη Betsson για την νέα αγωνιστική σεζόν στο Eurocup και σημαντικές διευκρινίσεις για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη

H KAE Άρης ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας για την συμμετοχή του Άρη Betsson στην διοργάνωση του Eurocup.

Αναλυτικά:

"To BKT EuroCup ανακοίνωσε τις ομάδες που θα απαρτίσουν τη διοργάνωση για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος έγινε expansion, αφού οι ομάδες αυξήθηκαν σε 32, από τις 20 που αγωνίζονταν στη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια.

Ο ΑΡΗΣ Betsson θα συμμετάσχει στο BKT EuroCup για 4η συνεχόμενη σεζόν. Μάλιστα, είναι μία από τις 22 ομάδες στις οποίες χορηγήθηκε πενταετές licence, το οποίο διασφαλίζει την παρουσία τους στη διοργάνωση και παράλληλα δεν «εμποδίζει» τη μεταπήδησή τους στη Euroleague.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν 9 ομάδες με μονοετές συμβόλαιο, ενώ θα προστεθεί ακόμα μία με τη διαδικασία της wild card.

Αναλυτικά οι ομάδες του BKT EuroCup για τη σεζόν 2026-27:

FIVE YEAR LICENCE

ΑΡΗΣ Betsson, ΠΑΟΚ (Ελλάδα),Μπαχτσεσεχίρ, Μπεσίκτας Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία),Τσεντεβίτα (Σλοβενία)

Τρέντο, Ντερτόνα, Βενέτσια (Ιταλία),Τενερίφη (Ισπανία),Λιετκαμπέλις, Νεπτούνας (Λιθουανία),Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης, Ουλμ, Κέμνιτς (Γερμανία), Κλουζ (Ρουμανία) Μονακό, Μπουργκ, Λε-Μαν (Γαλλία), Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Λόντον Λάιονς (Αγγλία)

ONE YEAR PARTICIPATION

Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (Βουλγαρία), Μανρέσα (Ισπανία), Ρίγα Ζέλι (Λετονία),Σιαουλιάι (Λιθουανία)

Τόφας (Τουρκία),Ρόμα, Νάπολι (Ιταλία),Ροστόκ Σίγουλβς (Γερμανία), Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)

Wild-Card."

Παράλληλα, με νέα ενημέρωση, διευκρινιστικού χαρακτήρα δίνει κάποιες έξτρα οδηγίες για την άφιξη του Βασίλη Σπανουλη, η οποία θα γίνει από το Makedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων, μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου, λόγω θερινής περιόδου και αρκετών πτήσεων.