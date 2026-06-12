Επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Κώτσιρας (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την λήξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κώτσιρα, μετά από μια 5ετία παρουσίας του Έλληνα αμυντικού στην Αθήνα.

Το συμβόλαιο του Γιάννη Κώτσιρα με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε και το «Τριφύλλι» αποχαιρέτησε και επίσημα τον Έλληνα μπακ, ο οποίος κατέγραψε 156 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και κατέκτησε δύο Κύπελλα.

Οι «πράσινοι» τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του και φυσικά του ευχήθηκαν ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας.

Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».