Μετωπική Καρυστιανού κατά ΔΣΑ για την αναβολή της εκδήλωσης: «Φίμωση του διαλόγου με παλαιοκομματικά κριτήρια»

Με σκληρή ανακοίνωση το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγγέλλει τον ΔΣΑ για την απόφαση να ανακληθεί, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση, η παραχώρηση της αίθουσας του Συλλόγου για τη συζήτηση με τίτλο «Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη».

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μιλά για ουσιαστική απαγόρευση ενός ανοιχτού διαλόγου για το κράτος δικαίου.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού υποστηρίζει ότι ο ΔΣΑ, μετά από νυχτερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια περιφοράς, «τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια» των δικηγόρων που διοργάνωναν την εκδήλωση. Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές για παρεμβάσεις συμβούλων προσκείμενων στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αλλά και για «σύμφωνη γνώμη εκ της Αριστεράς».

«Απαγόρευσαν ανοιχτό διάλογο για το κράτος δικαίου»

Σύμφωνα με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η εκδήλωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με ομιλητές και συντονιστή τέσσερις δικηγόρους και με χαιρετισμό της Μαρίας Καρυστιανού.

Το αντικείμενό της, όπως σημειώνεται, ήταν η Δικαιοσύνη, οι αρχές του κράτους δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δηλαδή, κατά την πλευρά της «Ελπίδας», θέματα «αμιγώς νομικά», τα οποία ο ΔΣΑ έχει και θεσμική υποχρέωση να υπερασπίζεται.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για απόφαση που ελήφθη «κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή», λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση, προκαλώντας έντονη δυσφορία τόσο για τον χρόνο όσο και για τον τρόπο της αναδίπλωσης.

Αιχμές για ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και Αριστερά

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγγέλλει ότι, όπως ενημερώθηκε άτυπα και εν αναμονή της έγγραφης εξήγησης του ΔΣΑ, η ανάκληση της παραχώρησης ήρθε μετά από παρεμβάσεις συμβούλων που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αλλά και με σύμφωνη γνώμη «εκ της Αριστεράς».

Με τη διατύπωση αυτή, η «Ελπίδα» επιχειρεί να δώσει στην υπόθεση σαφές πολιτικό περιεχόμενο, παρουσιάζοντας την απόφαση όχι ως τυπική διοικητική πράξη, αλλά ως αποτέλεσμα παρασκηνιακών πιέσεων απέναντι σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.

«Αντί υπεράσπισης, φίμωση»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά ότι «αντί της υπεράσπισης επήλθε η αποτροπή και η φίμωση του διαλόγου». Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατηγορεί τον ΔΣΑ για «αντιδημοκρατική διακριτική μεταχείριση με παλαιοκομματικά κριτήρια», υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν ο Σύλλογος είχε παραχωρήσει την αίθουσά του για εκδηλώσεις νομικού χαρακτήρα στις οποίες συμμετείχαν κόμματα και πολιτικά στελέχη.

Με αυτό το επιχείρημα, η πλευρά Καρυστιανού επιχειρεί να αποδομήσει την ένσταση περί κομματικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, θέτοντας το ερώτημα γιατί ό,τι επιτράπηκε σε άλλους πολιτικούς φορείς δεν επιτράπηκε στην «Ελπίδα».

«Ο παρασκηνιακός πόλεμος είναι λυσσαλέος»

Στην πιο πολιτική αποστροφή της ανακοίνωσης, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κάνει λόγο για «λυσσαλέο παρασκηνιακό πόλεμο» εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό σύστημα «κλυδωνίζεται» και επιχειρεί να φιμώσει φωνές που το απειλούν.

«Δεν θα τα καταφέρουν», σημειώνει το κόμμα, προσθέτοντας ότι «οι πολίτες συνειδητοποιούν τι συμβαίνει και το βασικότερο δεν ξεχνούν».

Η εκδήλωση, όπως ανακοινώθηκε, αναβάλλεται αλλά δεν ακυρώνεται. Ο νέος χρόνος και τόπος διεξαγωγής θα γνωστοποιηθούν προσεχώς, με την «Ελπίδα» να καταλήγει στη φράση: «Η αλήθεια δεν τιθασεύεται».

Η αφίσα που άναψε φωτιές

Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκίνησε από την αρχική παραχώρηση της αίθουσας για εκδήλωση με αντικείμενο τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Η άδεια είχε δοθεί, ωστόσο η δημοσιοποίηση της αφίσας άλλαξε τα δεδομένα. Μέλη της διοίκησης του ΔΣΑ φέρονται να αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι η εκδήλωση υπερέβαινε τα όρια μιας θεσμικής συζήτησης και αποκτούσε χαρακτηριστικά προβολής πολιτικού φορέα. Ακολούθησε παρασκήνιο με συλλογή υπογραφών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ανακληθεί επισήμως η παραχώρηση.

Πηγή: newsit.gr