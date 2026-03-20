Τέλειωσε το ευρωπαϊκό ταξίδι με άσχημο τρόπο, από καλύτερη ομάδα με την συμβολή της UEFA!

Το τέλος του ευρωπαϊκού ταξιδιού του Παναθηναϊκού, έγινε με άσχημο τρόπο από μία πολύ καλύτερη ομάδα και την διαιτησία πάλι, εκεί που κρίθηκε το ματς στο δεύτερο γκολ να είναι χυδαία και όχι μόνο σε αυτή την φάση. Γράφει ο Τάσος Νικολογιάννης

Ο Παναθηναϊκός ο ίδιος έδωσε δικαίωμα στο όνειρο στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέτις. Αποδείχθηκε, όμως, ότι σωστά λέγαμε και μετά το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι πως το φαβορί ήταν οι Ισπανοί.

Στο πρώτο ματς ο Παναθηναϊκός κοίμισε την Μπέτις, που πίστεψε, ότι θα το πάρει το παιχνίδι και τελικά το έχασε. Αυτό κινητοποίησε όλο τον οργανισμό της Μπέτις και σήμερα μπήκαν όλοι στο γήπεδο στο 200% συγκέντρωσης και αποφασισμένοι να πάρουν την πρόκριση. Και την πήραν δίκαια, αφού στο γήπεδο φάνηκε,ςότι η Μπέτις και καλύτερη ομάδα, είναι και πιο γρήγορη και έχει τον ίδιο προπονητή έξι χρόνια. Και με τριπλάσιο μπάτζετ.

Σε ένα διήμερο στην Ευρώπη, όπου έχουν υποστεί ανατροπές ομάδες καλύτερες από τον Παναθηναϊκό, ο αποκλεισμός δεν είναι κάτι το μη λογικό. Υπέρβαση και θαύμα θα ήταν αν μετά και το δεύτερο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός προκρινόταν.

Για να συνέβαινε αυτό έπρεπε να συμβούν τέσσερα πράγματα. Εσύ στην πρώτη σου φάση να βάλεις γκολ, να έχεις τον τερματοφύλακά σου σε μεγάλη ημέρα, να έχεις τύχη και μία διαιτησία 50-50. Τίποτα από τα τέσσερα δεν συνέβη.

Στο 5 στην μοναδική μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, ο Ρενάτο έβγαλε μόνο τον Πελίστρι, που απέναντι στον Λόπεθ δεν βρήκε την απέναντι γωνία και δεν έγινε το 0-1.

Ο Λαφόν που στο πρώτο ματς ήταν καλός απόψε, όσο παιζόταν η πρόκριση ήταν σε τραγική βραδιά. Στο πρώτο γκολ δεν κάνει καμία κίνηση να αποσοβήσει την πορεία της μπάλας, που πάει στο δοκάρι, στο δεύτερο γκολ(ανεξάρτητα αν δεν έπρεπε να μετρήσει) είναι σε λάθος θέση και δέχεται ένα γκολ από 40 μέτρα. Στο τρίτο γκολ διστάζει να βγει στην σέντρα, που γίνεται από δεξιά και το δέχεται σε μία φάση αδυναμίας όλης της πράσινης άμυνας και λάθος θέσεων. Μετά το 4-0 έχει σώσει δύο-τρία γκολ, αλλά τότε ήταν αργά. Τον τερματοφύλακά σου τον θες, όταν καίει η μπάλα και κρίνεται η πρόκριση και ο Παναθηναϊκός σήμερα στα κρίσιμα δεν τον είχε.

Τύχη όσο κρινόταν η πρόκριση ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Στην πρώτη φάση η Μπέτις βάζει γκολ, το δεύτερο γκολ έχει μπει, από μία κίνηση του Αμπντέ να διώξει την μπάλα διότι βλέπει να είναι οφ-σάιντ, σταματάνε όλοι και το διώξιμο του Αμπντέ γίνεται ασίστ. Και στην πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε.

Οσον αφορά την νέα χυδαία διαιτησία που είχε ο Παναθηναϊκός σε ευρωπαϊκό παιχνίδι τα λόγια έχουν στερέψει. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κέρδισε το τότε εργαλείο του Θεοδωρίδη, σήμερα δεν τα κατάφερε, διότι έχει και αυτός ευθύνες. Άλλο αυτό, όμως, και άλλο να μην πούμε κουβέντα και για την σημερινή διαιτησία.

Το δεύτερο γκολ έχει αρχίσει από καθαρό φάουλ πάνω στον Καλάμπρια και ποτέ δεν είδαμε αν είναι οφσάιντ η όχι ο Αμπντέ. Στο 34 ο Πελίστρι φεύγει μόνος του από μία διεκδίκηση της μπάλας, αλλά ο βοηθός ανακαλύπτει ανύπαρκτο φάουλ και σηκώνει την σημαία. Το σκορ ήταν 1-0. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, που όλα παίζονταν δεν πήρε ούτε τον πυρετό του και φάνηκε, ότι αν αντιστεκόταν περισσότερο και πάλευε για την πρόκριση για μεγαλύτερο διάστημα είχε στείλει η ΟΥΕΦΑ τα εργαλεία, για να τον αποκλείσει αν χρειαστεί. Δεν τα κατάφεραν το καλοκαίρι με τα όργια που έκαναν , δεν τα κατάφεραν με την Βικτόρια Πλζεν, τα κατάφεραν με την Μπέτις, όσο παιζόταν η πρόκριση. Στο πρώτο ματς ανύπαρκτη κόκκινη, απόψε άκυρο δεύτερο γκολ, που μέτρησε και 100-0 σε όλα τα σφυρίγματα.

Το στέλεχος της ΟΥΕΦΑ ο κύριος Θεοδωρίδης είναι καιρός να βγει και να μας πει τι έχει να πει για τις φετινές σφαγές του Παναθηναϊκού και η ομάδα πρέπει να τηρήσει πιο σκληρή στάση απέναντι του. Όταν είσαι σε κορυφαία θέση υποτίθεται τις ελληνικές ομάδες τουλάχιστον κάνεις τα πάντα, για να τις παίζουν 50-50. Τον Παναθηναϊκό τον παίζουν 100-0 εδώ και χρόνια. Θα μας πεις κάτι κύριε Θεοδωρίδη, η θα πάρεις πάλι σβάρνα τα κανάλια για να πεις τις θεωρίες σου, που δεν έχουν βάση;

Την προηγούμενη εβδομάδα μετά το 1-0 με την Μπέτις ζήσαμε μία μεγάλη συσπείρωση, που χρόνια είχαμε να ζήσουμε. Τώρα μετά τον αποκλεισμό με το βαρύ 4-0 δεν χρειάζεται ισοπέδωση, Στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός φέτος έφθασε εκεί, που είχε να φθάσει εδώ και 16 χρόνια. Μακάρι τα επόμενα χρόνια το ευρωπαϊκό ταξίδι να φθάνει μέχρι εδώ και να πάει και παρακάτω. Στην Ελλάδα η χρονιά είναι σούπερ αποτυχημένη, αλλά στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός θα έκανε υπέρβαση αν πέρναγε απόψε.

*Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα αποσύνθεσης που είδα στην ομάδα μετά το 4-0. Δεν επιτρέπεται αυτή η εικόνα. Εύκολα η Μπέτις θα μπορούσε να σημειώσει και άλλα γκολ και να ξεχνάγαμε όλοι την φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

*Του Πελγκρίνι οι φωνές για το πέναλτι, -που ήταν- στο πρώτο παιχνίδι έπιασαν τόπο και απόψε έβαλε η ομάδα του ένα δεύτερο γκολ, που δεν έπρεπε να μετρήσει σε καθοριστικό σημείο, διότι άλλο να πηγαίνεις στο ημίχρονο με 1-0 και άλλο με 2-0.

*Η χρονιά δεν τελείωσε. Ολοι στην ομάδα πρέπει να κάνουν τα πάντα στα ματς που απομένουν στο πρωτάθλημα, για να δείξουν ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο και όχι να γίνει πισωγύρισμα.

*Εκπληκτικός για άλλη μία φορά ο κόσμος του Παναθηναϊκού. 3000 φώναξαν, βοήθησαν την ομάδα και στο τέλος παρά την πίκρα του χειροκρότησαν για την φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.