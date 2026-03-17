Ένα απόγευμα Κυριακής, έχοντας μόλις κλείσει τα 19 του χρόνια, μπήκε στο Καραϊσκάκη να κάνει το επαγγελματικό ντεμπούτο του και κατάπιε τον Ελ Κααμπί. Ο Γιώργος Κάτρης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και μία λαμπρή καριέρα τον περιμένει…

Ήταν καλοκαίρι του 2024. Αμούστακο παιδί ο Γιώργος Κάτρης, οριακά με… δικαίωμα ψήφου, δηλώνοντας ακόμη 18χρονος άλλωστε, ερχόταν από ένα εξάμηνο στη δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, όπου προωθήθηκε στα μισά της χρονιάς από την Κ19. Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, τον είδαμε στην αποστολή των Πρασίνων στα ευρωπαϊκά ματς του Τριφυλλιού από τον Ντιέγκο Αλόνσο, προφανώς γιατί το προέβλεπαν οι κανονισμοί της UEFA. Δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα ματς με τις Μπότεφ Μπόβλντιβ (εντός, εκτός), Άγιαξ (εντός, εκτός), Λανς (εντός), ούτε στην πικρή εκείνη πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Αστέρα (εντός). Παρέμεινε στον πάγκο. Έζησε όμως από κοντά το δραματικό εκείνο βράδυ στο Άμστερνταμ, την τεράστια πρόκριση επί της Λανς στο ΟΑΚΑ και λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος έγινε αυτό που έμοιαζε προαποφασισμένο. Το να πάει δηλαδή κάπου να "ψηθεί", να πάρει χρόνο συμμετοχής, να γράψει χιλιόμετρα και κάποια στιγμή να επιστρέψει πιο έτοιμος στο Κορωπί για να... ξανασυστηθεί.

Ο Λεβαδειακός πήρε παιδί και τον έκανε άντρα!

Αυτό βέβαια δεν είχε νόημα να συμβεί στο άναρχο περιβάλλον της Superleague 2 όπου βρέθηκε τους προηγουμένους μήνες. Στον Λεβαδειακό είχαν ήδη σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για το τι εστί Γιώργος Κάτρης και τα πολύ μεγάλα περιθώρια εξέλιξης που είχε και δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν αυτό ακριβώς που είχε ανάγκη ο παίκτης και παράλληλα φυσικά να επωφεληθούν οι ίδιοι από όσα μπορούσε να τους προσφέρει.

Η παρουσία του στο ρόστερ της ομάδας δεν επρόκειτο να είναι… συμπληρωματική, αλλά είχε στόχο να τον βάλει δυνατά στην εξίσωση εκείνης της σεζόν. Να θυμίσουμε επίσης πως ο δανεισμός του ήταν διετής. Με τέσσερις στόπερ είχε αποφασίσει να πορευτεί πέρυσι ο Λεβαδειακός κι ένας εξ αυτών θα ήταν και ο Γιώργος Κάτρης. Εκείνο το καλοκαίρι είχε γίνει και μία από τις ηχηρές μεταγραφές της ομάδας στα μετόπισθεν, με την έλευση του Κυριάκου Παπαδόπουλου, που προοριζόταν να αποτελέσει το βασικό δίδυμο μαζί με τον αρχηγό Παναγιώτη Λιάγκα. Από πίσω τους όμως ακριβώς ερχόταν ο 18χρόνος -τότε- Κάτρης και ο -επιρρεπής στους τραυματισμούς- Εραμούσπε.

Τι όμως είδαν οι Βοιωτοί στον νεαρό στόπερ; Καταρχάς έναν κεντρικό αμυντικό που διέθετε κάτι πολύ βασικό, τόσο για τη θέση του, όσο και συνολικά στο ποδόσφαιρο: ποιότητα σκέψης! Περισσότερο κι από το τεχνικό κομμάτι, αυτό ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει. Διέθετε φυσικά πολύ καλό κορμί, ταχύτητα, σε πόδια και… κεφάλι.

Του έλειπαν όμως και κάποια σημαντικά πράγματα. Έμοιαζε αρκετά σοφτ για τις απαιτήσεις της Super League. Εκεί, δεν θα είχε πια να κάνει με τα παιδιά της Κ19, ούτε με τη φιλοσοφία των β' ομάδων όπου τα αποτελέσματα έρχονται προφανώς σε δεύτερη μοίρα. Στη Super League κάθε λάθος κοστίζει. Και τα λάθη -σχεδόν- απαγορεύονται. Έπρεπε να αλλάξει εντελώς το mindset του. Έπρεπε να αποκτήσει θράσος, περισσότερη σκληράδα στα μαρκαρίσματά του. Να γίνει πολύ πιο aggressive από αυτό που ήταν. Η πρώτη εντολή/παρατήρηση που του δόθηκε στην προπόνηση ήταν να μην… τολμήσει να τον ξαναρίξει κανείς αντίπαλός του στο χορτάρι. Κι αυτό έγινε! Φυσικά σταδιακά, δεν θα μπορούσε από τη μία στιγμή στην άλλη. Έπρεπε να δουλέψει πρωτίστως με τον εαυτό του και μετά με τους προπονητές και τους συμπαίκτες του.

Ντεμπούτο στο Καραϊσκάκη

Εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον στην ιστορία του Γιώργου Κάτρη, ένα παιδί που κατάγεται από τη Σύρο και ήρθε στην Αθήνα μόλις στα 14 του χρόνια για να ενταχθεί στην ακαδημία του Παναθηναϊκού, είναι το γεγονός ότι έκανε το δυσκολότερο ντεμπούτο που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Ο Λεβαδειακός θα πήγαινε στο Καραϊσκάκη για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, έχοντας πάρα πολύ άσχημες μνήμες από την προηγούμενη επίσκεψή του. Γιατί σε εκείνη είχε συνθλιβεί με 6-0 τον Μάρτιο του '23, τη χρονιά που εν τέλει υποβιβάστηκε η ομάδα. Το αμέσως επόμενο ματς με τους Πειραιώτες ήταν εκείνο στο Καραϊσκάκη, όταν η ομάδα του Παπαδόπουλου είχε επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία και έβλεπε τον εφιάλτη να ζωντανεύει ξανά μπροστά της. Μόλις στο 4' ο Τσικίνιο έκανε το 1-0 και στο 21' ο Ελ Κααμπί έβαζε το δεύτερο γκολ. Όλα έδειχναν ένα... ήσυχο απόγευμα για τον Ολυμπιακό, νικητή του Conference League λίγους μήνες νωρίτερα. Φευ!

Ο τεχνικός των Βοιωτών αντέδρασε άμεσα. Δίνει εντολή σε παίκτες να σηκωθούν για ζέσταμα και μόλις στο 35' προχωράει σε δύο μαζεμένες αλλαγές. Βγάζει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και ρίχνει στο ματς τον μοναδικό στόπερ που βρισκόταν στον πάγκο του, με τον Εραμούσπε τραυματία κι εκτός αποστολής. Η άλλη αλλαγή ήταν ο Ζίνι αντί του Πλέγα. Κι αν ο Ανγκολέζος εξτρέμ ήταν από τις μεγάλες μορφές εκείνου του αγώνα, αφού έκανε... πράγματα και θαύματα, κερδίζοντας και το πέναλτι για το 2-1, ένας άλλος παίκτης έβαζε επίσης φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην απίστευτη "επιστροφή" του Λεβαδειακού στο ματς. Ήταν φυσικά ο Γιώργος Κάτρης που έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο κόντρα στον Ελ Κααμπί των... 2,5 εκατ. και δεν τον άφησε να πάρει ανάσα σε όλο το ματς. Βδέλλα, παντού πάνω του. Ο Γιαννιώτας έκανε το 2-2 στο 57', το ματς έφτασε στη λήξη του και ο Μαροκινός είχε παραδώσει την ταυτότητά του στον πιτσιρικά αντίπαλό του. Που μόλις έξι ημέρες νωρίτερα, είχε σβήσει το 19ο κεράκι στην τούρτα γενεθλίων του.

Υπέγραψε την πρώτη νίκη της εποχής Παπαδόπουλου

Κάτι άλλο, που σίγουρα δεν θυμούνται πολλοί στο ταξίδι του νεαρού αμυντικού, είναι ότι είχε βάλει κι εκείνος το λιθαράκι του για να βγει πέρυσι το κάρο του Λεβαδειακού από τη… λάσπη στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν παρά τις καλές εμφανίσεις του, η πρώτη νίκη δε έλεγε να έρθει και είχε φτάσει στο… αμήν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Με τη γνωστή ιστορία της παραίτησής του μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που όμως δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.

Το αμέσως επόμενο παιχνίδι (μετά τον ΠΑΟΚ), ήταν εκείνο το "μπαμ" στο Καραϊσκάκη. Η κατάρα όμως δεν θα έσπαγε άμεσα. Ακολούθησε το παιχνίδι με τη Λαμία, πάλι ισόπαλος με 2-2 ο Λεβαδειακός. Μία "φυσιολογική" ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη κι έπειτα ο απόλυτος "τελικός" με τον Βόλο στη Λιβαδειά. Είχαμε φτάσει πια στην 11η αγωνιστική, τρεις πριν το φινάλε του α' γύρου. Οι Θεσσαλοί αιφνιδιάζουν τους γηπεδούχους και προηγούνται από το 13' με αυτογκόλ του Γιώργου Κάτρη! Ο Κόσζτα έκανε ένα μακρινό σουτ, ο νεαρός στόπερ έβαλε το κορμί του αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Ο Βήχος ισοφαρίζει στο 34' με τρομερό γκολ-φάουλ, αλλά ο Βόλος παίρνει ξανά τα ηνία στο 63' και το 1-2 παραμένει έως το 88'. Σε εκείνο το λεπτό ο Γιαννιώτας με ένα μακρινό σουτ θα κάνει το 2-2 κι ενώ όλα έδειχναν το... τρίτο 2-2 σε τέσσερις αγωνιστικές, στο 94ο λεπτό ήρθε ο Γιώργος Κάτρης για να ολοκληρώσει την τεράστια ανατροπή σε μία στημένη φάση! Με σουτ στην κίνηση από 30άρα μπαλιά, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το πρώτο επαγγελματικό του γκολ το οποίο πανηγύρισε σαν τοξοβόλος (!), χάρισε την παρθενική νίκη του Νίκου Παπαδόπουλου στον πάγκο του Λεβαδειακού κι όλα πια θα ήταν διαφορετικά για τους Βοιωτούς. Αναμφίβολα μιλάμε για ένα από τα 3-4 κορυφαία ματς του περσινού πρωταθλήματος…

Ups, downs και… επιστροφή στο σπίτι!

Η φετινή χρονιά είχε τα πάνω και τα κάτω της για τον Κάτρη. Η έλευση ενός αμυντικού με το εκτόπισμα του Μάγκνουσον στη Βοιωτία, αλλά και η παρουσία -από τον περασμένο Γενάρη- του πιο έμπειρου Αμπού-Χάνα, περιόρισαν τις συμμετοχές του στο πρωτάθλημα. Και πάλι βέβαια έδωσε το στίγμα του σε σημαντικά αποτελέσματα του Λεβαδειακού. Στην κυπελλική τεσσάρα επί του ΠΑΟΚ, στην ισοπαλία με τον Άρη στη Super Leage.

Εν τέλει ο δανεισμός του Κάτρη δεν έμελλε να βγάλει την διετία που είχε προβλεφθεί αρχικά και τον Γενάρη αποφασίστηκε να επιστρέψει στο... σπίτι του, στον Παναθηναϊκό. Με θολό ακόμα τοπίο στην αρχή, για το αν θα παραμείνει δηλαδή στην ομάδα ή θα δοθεί κάπου αλλού δανεικός για να πάρει δεδομένα πιο πολλές συμμετοχές. Όπως λέγεται, ήταν ο Στέφανος Κοτσόλης εκείνος που επέμεινε για να μείνει στο ρόστερ, μεταξύ άλλων και για να υπάρχει ο... αντι-Φικάι στην ευρωπαϊκή λίστα. Απολύτως λογικό.

Πάλι ντεμπούτο σε ματς-βουνό και… Κάτρης 2030

Είπαμε όμως, ο δρόμος του Κάτρη προς την καθιέρωση και τη χθεσινή, τρίτη υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό, ανανεώνοντας ώς το 2030, δεν θα ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Κάθε άλλο. Γιατί και στον Παναθηναϊκό το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα θα ήταν το δυσκολότερο που θα μπορούσε. Με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει στερέψει από λύσεις λόγω τραυματισμών, ο Κάτρης πήρε φανέλα βασικού την τελευταία αγωνιστική της League Phase κόντρα στη Ρόμα, ως… δεξιός μπακ! Κι όμως, τα πήγε περίφημα. Οι Πράσινοι έμειναν τελικά όρθιοι, αν και η ισοπαλία τους άφησε γλυκόπικρη γεύση, ωστόσο ο 20χρονος άσος είχε συστηθεί… ξανά στο κοινό του Παναθηναϊκού και “φώναζε” πως άξιζε να πάρει κι άλλες ευκαιρίες. Και σταδιακά της πήρε…

Αρχικά με την ΑΕΛ και τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα και στη συνέχεια παίζοντας για 120 λεπτά στη ρεβάνς με την Πλζεν στην Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός πήρε τη δραματική πρόκριση στα πέναλτι. Αυτό ήταν! Ο Γιώργος Κάτρης δεν σταμάτησε να γράφει 90λεπτα με το αγαπημένο του τριφύλλι στο στήθος και να αποτελεί σταθερά μέλος της καλύτερης φετινής εκδοχής του Παναθηναϊκού. Αποκορύφωμα η τρομερή εμφάνισή του στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέτις, όπου ήταν ξανά απροσπέλαστος, δίπλα πάντα στον ηγέτη της "πράσινης" άμυνας Ίνγκασον, οδηγώντας τον σύλλογο στην απόφαση να τον επιβραβεύσει με ένα νέο συμβόλαιο, πολύ πιο δίκαιο σε σχέση με το νέο του στάτους στην ομάδα. Κι αν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, αυτό το συμβόλαιο θα είναι μόνο η αρχή...