Η κριτική της ΑΕΚ: Κλάση ο Γιόβιτς αλλά πληγώθηκε από σοβαρές αδράνειες

Το SDNA αξιολογεί την εικόνα των παικτών της ΑΕΚ στο ισόπαλο (2-2) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Στρακόσια 7

Δεν έχει ευθύνη στα γκολ που δέχεται, η άμυνα του είναι αυτή που τον κρεμάει. Στο πρώτο μέρος έσωσε την ΑΕΚ καθώς σταμάτησε με δύσκολη επέμβαση το σουτ του Καραμάνη, πριν η μπάλα σταματήσει στο δοκάρι.

Ρότα 6

Δεν ήταν σε καλή ημέρα. Είχε ένα πολύ προβληματικό πρώτο 45λεπτο με αμυντικά ζητήματα και κακές επιλογές με την μπάλα στα πόδια. Ανέβηκε στην επανάληψη αλλά δεν έφτασε τα γνωστά του στάνταρ.

Μουκουντί 6

Έχει τεράστια ευθύνη στο πρώτο γκολ του Ατρόμητου - όπως έχουν και οι Ρέλβας, Γιόβιτς - καθώς δεν ελέγχει την κατάσταση στο δεύτερο δοκάρι που ήταν μόνος ο Μήτογλου. Υπάρχουν ευθύνες όλης της άμυνας και στο 2-2 καθώς και πάλι η ΑΕΚ δεν λειτουργεί σωστά και το πληρώνει. Στο φινάλε πήγε να λυτρώσει την Ένωση αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ρέλβας 6

Τις ίδιες ευθύνες ακριβώς με τον Μουκουντί έχει και ο Ρέλβας που επίσης δεν τσέκαρε στο δεύτερο δοκάρι τι συμβαίνει. Σίγουρα θα μπορούσε ο Πορτογάλος να έχει καλύτερες τοποθετήσεις στις στατικές φάσεις που πλήγωσαν την ΑΕΚ.

Πενράις 5

Κάκιστη εμφάνιση. Δεν προσέφερε απολύτως τίποτα στην ΑΕΚ. Αμυντικά ασταθής, επιθετικά με λάθος επιλογές. Έγινε αλλαγή στο 77’, θα μπορούσε να βγει πολύ νωρίτερα.

Μαρίν 6

Έπαιξε κάτω από τα γνωστά του φετινά στάνταρ. Προσπάθησε αρκετά, έδωσε μάχες στον άξονα, ωστόσο η συν ύπαρξη του με τον Μάνταλο ήταν προβληματική στο σύνολο της. Η ΑΕΚ είχε αριθμίες στον άξονα και ο Μαρίν δυσκολεύτηκε πολύ.

Μάνταλος 6

Τα ίδια ισχύουν πάνω κάτω και για τον Μάνταλο. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει στον βαθμό που έπρεπε ανασταλτικά και δημιουργικά και υπήρξαν προβλήματα. Έκανε και αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει.

Λιούμπισιτς 5

Αρνητική η παρουσία του. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει σε κανένα σημείο καθώς δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Στο 52’ ο Νίκολιτς τον αντικατέστησε σωστά.

Κοϊτά 7

Δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την εμφάνιση του Τσέλιε αλλά το πάλεψε. Στο πρώτο μέρος ήταν μπλοκαρισμένος και δυσκολεύτηκε αρκετά. Στην επανάληψη που ήρθε δεξιά βρήκε χώρους, πήρε προσπάθειες, τρύπησε την αντίπαλη άμυνα και εν τέλει σέρβιρε με ωραία ενέργεια το 2-2 στον Γιόβιτς.

Βάργκα 7

Δεν σκόραρε όμως ήταν μέσα στο κλίμα του ματς. Έδωσε πολλές μάχες με τα αντίπαλα στόπερ, άνοιξε χώρους, έγινε απειλητικός σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ από δική του επαφή με την μπάλα έρχεται ο Γιόβιτς να τελειώσει την φάση για το 1-1.

Γιόβιτς 9

Επιθετικά, ότι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η ΑΕΚ. Έχει δυο εκπληκτικά τελειώματα με τα οποία γυρίζει το ματς, ενώ στις καθυστερήσεις θα μπορούσε να πετύχει χατ-τρικ και να χαρίσει στην Ένωση τη νίκη αλλά η προσπάθεια του σταμάτησε στο δοκάρι. Πρέπει να τονίσουμε πάντως πως ανεξάρτητα από όλα αυτά έχει τη δική του ευθύνη στο 1-0 του Ατρόμητου καθώς δεν ελέγχει σωστά τον Μήτογλου.

Οι αλλαγές

Πινέδα 8

Με την είσοδο του, ανέβηκε όλη η ομάδα. Η ΑΕΚ με τον Μεξικανό ξαναβρήκε δημιουργία, παιχνίδι από τον άξονα και μπόρεσε να χτίσει σωστά τις επιθέσεις της.

Ζοάο Μάριο 8

Θετική και η παρουσία του Πορτογάλου. Με αυτόν στο γήπεδο η ΑΕΚ μπόρεσε να αναπτυχθεί καλύτερα, να βάλει καλύτερα την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, να γίνει απειλητική και να γυρίσει το ματς. Ο Ζοάο Μάριο βοήθησε και στις στατικές φάσεις με τα χτυπήματα του.

Ελίασον 6

Πέρασε στο τελευταίο τέταρτο, έδωσε μια έξτρα ενέργεια και ένταση αλλά όχι κάτι ουσιαστικό.

Πήλιος 7

Στο διάστημα που αγωνίστηκε έδωσε περισσότερα πράγματα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά συγκριτικά με τον Πενράις που ήταν αρνητικός. Θα μπορούσε να μπει στο ματς πιο γρήγορα.

Κουτέσα 7

Έφερε ταχύτητα, ένταση και φρεσκάδα και με ορισμένες ενέργειες του μπόρεσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα.