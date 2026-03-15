Φιέστα ανόδου στην Καλαμάτα, μάχες σωτηρίας σε Περιβόλια και Καισαριανή

Η επιστροφή της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, θα εορταστεί με κάθε επισημότητα, με τη «Μαύρη Θύελλα» να υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β’, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Off του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Πανηγυρικό θα είναι το κλίμα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, καθώς η Καλαμάτα περιμένει τον Ολυμπιακό Β’ για να πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο της την άνοδο στη Super League. Η «Μαύρη Θύελλα» ανέκαμψε μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Πανιώνιου και με τρεις σερί νίκες έθεσε εκτός διεκδίκησης τους «κυανέρυθρους». Ο Ολυμπιακός Β’, από την πλευρά του συνεχίζει τη συλλογή εμπειριών, αν και το 3-0 από τη Μαρκό δεν... κάθισε καλά. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου στο μίνι πρωτάθλημα. Τώρα υποδέχεται τον απογοητευμένο και με πολλά εσωτερικά προβλήματα Πανιώνιο που χώρισε τους δρόμους του με τον Παύλο Δερμιτζάκη.

Στη διαδικασία των Play Out, η Ελλάς Σύρου μοιάζει να είναι το απόλυτο φαβορί καθώς φιλοξενεί στην Ερμούπολη τον ουραγό - και χωρίς νίκη ακόμη - Παναργειακό. Οι Αργείοι, πάντως, μπορεί να ηττήθηκαν και στα τέσσερα παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος, αλλά αυτό έγινε με το ίδιο σκορ, 1-0. Τουλάχιστον παλεύουν τα ματς έστω κι αν το μέλλον τους είναι προδιαγεγραμμένο. Στην κανονική διάρκεια, η Ελλάς Σύρου φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον Παναργειακό (5-0).

Κομβικής σημασίας είναι οι αναμετρήσεις σε Περιβόλια και Καισαριανή. Τα Χανιά υποδέχονται την Athens Kallithea FC λίγες ημέρες μετά το σπουδαίο «διπλό» στην Ηλιούπολη (0-1) με γκολ στο φινάλε. Πιο άνετη η Καλλιθέα, αλλά σίγουρα όχι εξασφαλισμένη. Ειδικά αν το Αιγάλεω επικρατήσει της Ηλιούπολης στο «Ελ Πάσο», τότε η ομάδα των Δυτικών Προαστείων θα μπλέξει. Το «Σίτι» έστω και δύσκολα επιβλήθηκε του Παναργειακού ενώ η Ηλιούπολη γνώρισε οδυνηρή ήττα από τα Χανιά. Επιπλέον, στο ματς της κανονικής διάρκειας η ομάδα του Θωμά Γράφα είχε ηττηθεί με κάτω τα χέρια από το Αιγάλεω (3-0).