Δίψα και προσμονή με στόχο την υπέρβαση από τον Παναθηναϊκό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγάλη πρόκληση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπέτις και την δίψα του κόσμου και της ομάδας με στόχο να ζήσουν μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός, το dna του μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλάδα είναι φτιαγμένο για βραδιές σαν αυτή της Πέμπτης. 16 χρόνια μετά. Το 2010 ήταν η τελευταία φορά, που ο Παναθηναϊκός έπαιξε στους 16 του Europa League. Τότε είχε αποκλείσει την Ρόμα και δεν τα κατάφερε με την Σταντάρ Λιέγης και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Τώρα πέρασε την Βικτόρια Πλζεν και την Πέμπτη το βράδυ έχει το πρώτο ραντεβού με την Μπέτις.

Ποτέ στην ιστορία μία μεγάλη ελληνική ομάδα από το Big 4 δεν έχει αποκλείσει σε νοκ-άουτ παιχνίδια Ισπανική ομάδα. Αυτό από μόνο του δείχνει την δυσκολία του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι το αουτσάιντερ κόντρα στην πέμπτη ομάδα της Ισπανίας και θα χρειαστεί να κάνει υπέρβαση, για να προκριθεί.

Ο κόσμος, η ομάδα, οι παίκτες, ο προπονητής ζουν για το παιχνίδι της Πέμπτης. Υπάρχει μεγάλη δίψα και μία θετική αύρα, που τόσο καιρό έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα είναι καλά στα τελευταία παιχνίδια, μοιράζει τριάρες και τεσσάρες και έχει παίκτες, που ήρθαν τον Γενάρη και κάνουν την διαφορά. Με κορυφαίο βέβαια τον Τετέι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ την τεράστια καριέρα του την έχει χτίσει μέσα από τα νοκ-άουτ παιχνίδια. Θα είναι μεγάλη ιστορία για τον ίδιο και τους συνεργάτες του με τον Παναθηναϊκό να αποκλείσει μία Ισπανική ομάδα και να προκριθεί στα προημιτελικά του Europa league.

Oι παίκτες γνωρίζουν, ότι μία τέτοια πρόκριση θα αλλάξει όλη την χρονιά και ο κόσμος διψάει να δει τον Παναθηναϊκό να παίζει άνοιξη στην Ευρώπη.

Οι αντιξοότητες είναι πολλές. Ο αντίπαλος καλύτερος, προέρχεται από ένα τοπ πρωτάθλημα. Οι απουσίες πολλές για τον Παναθηναϊκό σε σημείο, που ο Μπενίτεθ θα αναγκαστεί να βάλει στόπερ έναν παίκτη, που η θέση του δεν είναι αυτή, αλλά μπακ αν παίξει εκεί ο Καλάμπρια. Με τραυματισμούς και τιμωρίες η ομάδα έχει μείνει από στόπερ σε αυτό το ματς, αφού εκτός είναι οι Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ. Από τα χαφ θα λείψει ο φορμαρισμένος Μπακασέτας, μετά την κίτρινη-σκάνδαλο που δέχθηκε στην Τσεχία σε μία φάση, που δεν ήταν ούτε φάουλ.

Όλα αυτά δεν είναι και λίγα σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Ο στόχος είναι αύριο στο ΟΑΚΑ μπροστά στον κόσμο του με τόσα προβλήματα ο Παναθηναϊκός να μείνει όρθιος και να πάει να παίξει στην Σεβίλλη την πρόκριση. Το ιδανικό είναι να κερδίσει, αλλά και να μην χάσει δεν είναι κακό.

Να θυμίσω, ότι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έφερε 0-0 με την Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ και πήγε και πήρε εκτός έδρας την πρόκριση στα πέναλτι. Το ίδιο έγινε και με την Βικτόρια Πλζεν. Πρώτα 2-2 στο ΟΑΚΑ και μετά 1-1 στην Τσεχία και πρόκριση στα πέναλτι. Από την στιγμή, που έχει καταργηθεί το εκτός έδρας γκολ ακόμα και η ισοπαλία στην έδρα σου στο πρώτο ματς σε κρατάει ζωντανό στην πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να νικήσει, που θα είναι το καλύτερο και θα του δώσει σημαντικό προβάδισμα. Αλλά στην χειρότερη και η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Η Μπέτις είναι φωτιά στην επίθεση και όταν έχει την μπάλα στα πόδια, αλλά και ευάλωτη στην άμυνά της κυρίως στα στόπερ.

Ο Μπενίτεθ και οι συνεργάτες του ξέρουν την Μπέτις καλύτερα και από τις Ελληνικές ομάδες και είναι λογικό, διότι είναι Ισπανική ομάδα και την έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό είναι μεγάλο όπλο για τον Παναθηναϊκό και στην μάχη με την Μπέτις πρέπει να το αξιοποιήσει.

Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Το ΟΑΚΑ έστω και μισό την Τετάρτη το βράδυ θα έχει παλμό και 30.000 κόσμος θα σπρώξει την ομάδα προς τη νίκη. Το πιο σημαντικό είναι, όταν τελειώσει το ματς να έχει πιθανότητες πρόκρισης ο Παναθηναϊκός, για τη ρεβάνς…

· «Είμασταν τυχεροί στην κλήρωση» δήλωσε ο πρόεδρος της Μπέτις, που έπεσε η ομάδα του στον Παναθηναϊκό. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο γήπεδο.