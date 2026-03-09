Ο Αλέξης Σπυρόπουλος γράφει για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Η βραδιά στο Νέο Φάληρο την Κυριακή, ήταν όπως μία νύχτα σε διασκεδαστήριο. Εκείνοι για τους οποίους ο θεατής πληρώνει και θέλει να δει, βγήκαν στη σκηνή αργά. Για την ακρίβεια, κάπου στο μέσον του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον, ο Ταρέμι και ο Ντανιέλ Ποντένσε, εν συνεχεία ο Μεϊτέ με τον Μουζακίτη. Αρχισε τότε, στ' αλήθεια να "γίνεται παιγνίδι". Μάνι-μάνι, δηλαδή σε ένα λεπτό μέσα, δύο το πολύ, ο Ντέλιας έφτασε σχεδόν να μπει με τη μπάλα στα δίχτυα και ο Ελ Κααμπί βρήκε το πρώτο υποσχόμενο (από δύο σε ολόκληρο το ενενηντάλεπτο) on-target τελείωμα. Τα καθάρισε ο αξιόπιστος Τσιφτσής, και τα δύο. Του Ντέλια, το έσωσε in extremis ο Πιρόλα. Αυτά!

Ως τότε; Ο ΠΑΟΚ δεν είχε, ευθύς εξαρχής, την αντικειμενική δυνατότητα να εμφανίσει την sexy εκδοχή του. Παρουσίασε περίπου αναγκαστικά, μία άλλη. Μία που πρακτικά την είχε προβάρει πρόσφατα, σε μια συνθήκη παρόμοια ως προς τη στελέχωση της ενδεκάδας, στο Βίγο. Την μπορώ-δύο-ώρες-να-υποφέρω...με μεγάλη επιτυχία, εκδοχή. Την υποστήριξε, με όλη τη φυσική+πνευματική αντοχή που χρειαζόταν. Επαρκή τρεξίματα, διάθεση αυτοθυσίας, αδιάσπαστη προσήλωση. Εν ολίγοις, άφησαν τη μπάλα και "πήγαν στο γήπεδο" του Ολυμπιακού. Μονομαχίες ψηλά και χαμηλά, άλματα και τάκλιν, δεύτερες μπάλες, κοψίματα και διωξίματα, μακρινές πάσες. Σε ένα τέτοιο μοτίβο ποδοσφαίρου οι δύο σέντερ-μπακ, ο Ζαφείρης, ο Χατσίδης ήταν top. Κι ο Γερεμέιεφ, χρήσιμος και με το παραπάνω.

Ο Ελ Κααμπί αποκόπηκε έτσι, σε σχέση με ό,τι οι συμπαίκτες είχαν για να τον ταΐσουν. Το να διεισδύσουν ποδοσφαιριστές στα μεσοδιαστήματα και να πάρουν μπάλες εκεί, έγινε απίθανα δύσκολο. Τόσο (αμοιβαίο) πέσιμο στη μπάλα, μετέτρεψε το ματς σε ping-pong αποκρούσεων ένθεν κακείθεν. Φυσιολογικά, τα ποσοστά ακρίβειας στο passing έμειναν χαμηλά. Παίκτες που θέλουν "μία σειρά" στη ροή του παιγνιδιού για να φανούν, αναμενόμενα δεν λειτούργησαν. Καταργήθηκαν! Ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Εύλογα, ο πρώτος που έφυγε. Ο Ιβανούσετς. Επίσης, ο πρώτος που έφυγε. Ο Ολυμπιακός απειλούσε επί της ουσίας, μόνον όποτε (και δεν υπήρχε το περιθώριο να είναι πολλές οι φορές που) οι δύο μπακ έφερναν σωστά τη μπάλα απέξω μέσα. Οι δύο μπακ πράγματι, ήταν οι καλύτεροι.

Προς το παρόν, τώρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να χαίρεται...για ένα ρεπό σήμερα ή για μία ολοκληρωμένη προπονητική εβδομάδα μπροστά. Είναι κάτι, μία ξεχασμένη πολυτέλεια, όντως. Το νωρίτερο που θα συντελεστεί η πλήρης επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα, είναι μετά το φινάλε της regular season και το break των Εθνικών Ομάδων. Σημαίνει, ακριβώς ενόψει της εκκινήσεως των πλέι-οφ. Ως τον τερματισμό τον Μάιο πια, το ένα και μοναδικό μεσοβδόμαδο παιγνίδι θα είναι το πέμπτο (από τα έξι) της post-season. Το όπλο τότε, θα είναι η νοητική δύναμη που το γκρουπ άντλησε σε τούτο το διάστημα της εξουθενωτικής ανηφόρας. Η ιδέα, ότι εφέτος έχουν κατεβεί ήδη πέντε φορές για να παίξουν με τους τρεις εδώ (μία στην ΑγιαΣοφιά, δύο στη Λεωφόρο, δύο στο Καραϊσκάκη) και γύρισαν σπίτι με τέσσερα clean sheet.

Εμειναν, άλλες τρεις (φορές εδώ). Η δύναμη του ΠΑΟΚ, είναι και θα είναι η δύναμη του γκρουπ. Λειτουργεί, πολλαπλασιαστικά. Υπερβαίνει, δεδομένα και αριθμούς. Τα ποσά που παρατέθηκαν στη γενική συνέλευση σήμερα, το διδάσκουν αυτό. Με κόστος ποδοσφαιρικού τμήματος 51 εκατομμύρια, η ομάδα το 2024 βγήκε πρωταθλήτρια. Με κόστος ποδοσφαιρικού τμήματος 62 εκατομμύρια, η ομάδα το 2025 βγήκε...συμπαθητικά τρίτη. Βασικά, πέρυσι αναρριχήθηκε τρίτη επειδή κατέρρευσε στην τελική ευθεία η, εν τέλει τέταρτη, ΑΕΚ.