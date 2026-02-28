Ήττα με κακή εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ Β στη Χρυσούπολη κόντρα στον τοπικό Νέστο (1-0), με την υπόθεση παραμονή ν... περιπλέκεται.

Next stop Χρυσούπολη για τον φορμαρισμένο Δικέφαλο των πέντε συνεχόμενων νικών, κόντρα σε έναν Νέστο που έκανε το δικό του... all in στη μάχη της παραμονής, καθώς σε περίπτωση ήττας θα έμενε αρκετά πίσω από Καβάλα και ΠΑΟΚ Β.

Με αμιγώς ελληνική 11άδα οι «ασπρόμαυροι», καθώς θέση βασικού πήρε τόσο ο Αδάμ, όσο και ο Βασίλης Τσιντσόλης, με το μέσο όρο ηλικίας της βασικής σύνθεση του Πονς να είναι 19,72 έτη.

Ένα αρκετά κακό ποιοτικά πρώτο 45λεπτο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μία ανούσια κατοχή πάνω από 60% και τις πάσες στην αμυντική γραμμή να συνθέτουν το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης.

Χωρίς ουσιαστική «ασπρόμαυρη» τελική ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να «χτυπούν» με τον Σαπουντζή, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος μέχρι την ανάπαυλα.

Δύο σουτ του στην αρχή του αγώνα δεν βρήκαν εστία, αλλά στο 36΄όχι μόνο βρήκε τέρμα, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Σέντρα του Γλυνού από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά καρφωτή από τον Σαπουντζή και 1-0 ο Νέστος, προβάδισμα που κράτησε μέχρι το ημίχρονο δίχως πίεση.

Άμεση «παρέμβαση» με την έναρξη της επανάληψης από πλευράς Πονς, με τους Μούστμα-Καλόγηρο να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και τους Σαρρή-Πασαχίδη να αποχωρούν. Αλλαγή και συστήματος για τον ΠΑΟΚ Β με 3-4-3, ψάχνοντας την ανατροπή των δεδομένων.

Ούτε οι αλλαγές έφεραν αυτό που έψαχνε ο Δικέφαλος, με την απόδοση να μην μοιάζει ούτε στο ελάχιστο με αυτή των τελευταίων πέντε αγώνων. Τσιφούτης και Κουλούρης μπήκαν στο τελευταίο εικοσάλεπτο στα εξτρέμ, με τον ΠΑΟΚ Β να ολοκληρώνει χωρίς κλασσική ευκαιρία έναν «τελικό» παραμονής.

Αντ' αυτού, οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν στην κόντρα, με το δυνατό πλασέ του Σταυρόπουλου στο 90ο λεπτό να καταλήγει ψηλά. Τελικό 1-0 για τον Νέστο που μπαίνει για τα καλά στην υπόθεση παραμονή.

Στους 16 βαθμούς οι γηπεδούχοι μαζί με την Καβάλα, ενώ οι «ασπρόμαυροι» παρέμειναν στους 18 και στην κορυφή των πλέι άουτ. Δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια για την ομάδα του Πονς με Καμπανιακό-Μακεδονικό ακολουθούν, ενώ ο Νέστος θα βρεθεί στα Ιωάννινα να αντιμετωπίσει τον καταδικασμένο ΠΑΣ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Φόρντος(64΄Δαλιανόπουλος), Δερμιτζάκης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Γιαξής(69΄Ψάλτης), Σαπουντζής(69΄Δούμτσης), Κωστίκα, Γλυνός(88΄Ντοναλντόνι), Σέα(88΄Σταυρόπουλος)

ΠΑΟΚ Β (Πονς): Τσιντσόλης, Κοσίδης, Μπαταούλας(79΄Κουλούρης), Κωττάς, Πασαχίδης(46΄Μούστμα), Σαρρής(46΄Καλόγηρος), Αλμασίδης, Τσοπούρογλου, Αδάμ(79΄Τσιότας), Καλαϊτσίδης(61' Tσφιούτης), Γκιτέρσος.