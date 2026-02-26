Πάντοβιτς: «Είμαι περήφανος για την ομάδα»

Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε για το τελευταίο πέναλτι του Παναθηναϊκού, που εκτέλεσε ο ίδιος και έστειλε τους «πράσινους» στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο άσος του Παναθηναϊκού τόνισε χαρακτηριστικά. "Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την στιγμή κοιτάζεις να είσαι ήρεμος και ψύχραιμος. και να κάνεις τη δουλειά ψυχρά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανα, ήταν να πάρω τη μπάλα, να σουτάρω και να κάνω σωστά τη δουλειά.

Η ομάδα πέτυχε, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα, κάναμε μια απίστευτη προσπάθεια στη διάρκεια όλου του αγώνα, και από εκεί και πέρα ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας γιατί έχουμε έναν άλλο πολύ σημαντικό αγώνα σε τρεις ημέρες.

Αυτή η πρόκριση σημαίνει πολλά. Αισθανόμαστε υπερήφανοι, θέλαμε να δώσουμε χαρά και στους φιλάθλους μας, είδατε πόσοι ήρθαν εδώ στη Τσεχία για τον αγώνα".