Η ομάδα του Πριγκιπάτου προηγήθηκε, όμως η αποβολή του Κουλμπιαλί έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν (2-2).

Κανείς δεν μπορεί να πει ότι πήγε για τουρισμό στην πόλη του φωτός. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν το πάλεψε. Τα θαύματα όμως στο ποδόσφαιρο δεν συμβαίνουν κάθε μέρα.

Η Μονακό έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να ανατρέψει την κατάσταση. Μάλιστα για μία ώρα είχε το προβάδισμα που θα μπορούσε να στείλει τον επαναληπτικό με την Παρί Σεν Ζερμέν σε παράταση.

Ωστόσο, η αποβολή του Κουλιμπαλί ανέτρεψε τις ισορροπίες και οι πρωταθλητές Ευρώπης κατάφερε να πάρουν και δεύτερη νίκη (2-1) που τους στέλνει στους 16 της διοργάνωσης.

Το 3-4-3 της Μονακό αιφνιδίασε και ζόρισε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε που δεν ήταν καλή στο πρώτο μέρος. Ο Κουλιμπαλί έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Κουλιμπαλί (9') και παρά το δοκάρι του Μπαρκολά (41') δεν απειλήθηκε αισθητά πίσω.

Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι παίκτες της άλλαξαν με ταχύτητα την μπάλα και ο Ακλιούς με τέλειο πλασέ έκανε το 0-1!

Τα πάντα έδειχναν θρίλερ, όμως η απροσεξία του Κουλιμπαλί κόστισε ακριβά. Ο αμυντικός της Μονακό είδε δύο κάρτες σε ένα τρίλεπτο και τα πάντα άλλαξαν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρήκε δύο γκολ με Μαρκίνιος (60') και Κβαρατσχέλια (66'), γύρισε το ματς, όμως κατέβασε ταχύτητα. Και λίγο έλειψε να το πληρώσει.

Στο 90ό λεπτό ο Τέζε έκανε το 2-2, και στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων πήγε να γίνει το απόλυτο θαύμα. Η κεφαλιά του Φάες πέρασε ξυστά άουτ και η Παρί Σεν Ζερμέν γλίτωσε ένα απίστευτο κάζο που δεν θα είχε προηγούμενο.