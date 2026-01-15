Αιγάλεω: Απέκτησε Φαϊζάλ, με δανεισμό από την ΑΕΛ

Μετά τις αποχωρήσεις ήρθε η ώρα για την ενίσχυση στο Αιγάλεω, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ Κινγκ Φαϊζάλ από την ΑΕΛ με δανεισμό έως το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή King Faisal με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΛ, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο King Faisal είναι γεννημένος στις 6 Ιουλίου 2004, αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ, έχει ύψος 1,74 μ. και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, ένταση και επιθετική ποιότητα, που έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας μας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Αιγάλεω και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.

🔵⚪ Καλώς ήρθες King!