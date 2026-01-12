Η προϊστορία και στατιστικά των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ΕΠΟ παρουσιάζει ενδιαφέροντα στατιστικά, προϊστορία και αρκετά ακόμη στοιχεία για τους επερχόμενους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson 2025-26, που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον την Τετάρτη 14/01, σε μία διοργάνωση που ενθουσιάζει με το καινοτόμο format διεξαγωγής.

Aναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ: Το 2012 ήταν η τελευταία φορά που διεξήχθησαν μονοί προημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Κηφισιά που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του θεσμού, είναι η μοναδική "πρωτάρα" μεταξύ των οκτώ ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή τη φάση. Ο αγώνας με τον Λεβαδειακό είναι μόλις ο 25ος στην ιστορία της στον θεσμό του Κυπέλλου.

Ο Λεβαδειακός έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία στα τρία επίσημα παιχνίδια του με την Κηφισιά. Και στα τρία αυτά ματς έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Οι Βοιωτοί φτάνουν για τρίτη φορά στους "8". Παίζουν δε για πρώτη φορά μονό προημιτελικό, αφού το 1985 είχαν αποκλείσει τον Παναρκαδικό και το 2013 είχαν αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια.

Η ΑΕΚ έχει νικήσει και στα έξι τελευταία παιχνίδια που αντιμετώπισε τον ΟΦΗ. Ένα από αυτά διεξήχθη στις 3 Δεκέμβρη 2025 στο πλαίσιο της league phase. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για τρίτη φορά στον θεσμό -και πρώτη μετά από 34 χρόνια. Το 1991 στη φάση των "16" είχε προκριθεί ο ΟΦΗ, ενώ το 1992 στη φάση των "8" η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει ηττηθεί σε μονό προημιτελικό στην έδρα της δύο φορές στην ιστορία του θεσμού. Το 1957 από τον Ολυμπιακό και το 1967 από τον Παναθηναϊκό. Ο "δικέφαλος" δεν έχει αποκλειστεί από ομάδα της περιφέρειας σε φάση προημιτελικών ή ημιτελικών. Ο Πέτρος Μάνταλος έχει αγωνιστεί σε 63 αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας, περισσότερους από κάθε άλλον σύγχρονο ποδοσφαιριστή.

Ο ΟΦΗ παίζει για τρίτη διαδοχική σεζόν στα προημιτελικά. Από το 1986 ως το 1993 έφτασε οκτώ διαδοχικές σεζόν σε αυτή τη φάση.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν έχουν ισοπαλία στα 11 τελευταία μεταξύ τους επίσημα παιχνίδια. Για τέταρτη φορά στην ιστορία τους βρίσκονται αντίπαλοι στα προημιτελικά. Το 2003 και το 2011 προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ και το 2009 ο Ολυμπιακός. Οι δυο τους δεν έχουν παίξει ποτέ μονό προημιτελικό. Μάλιστα, δεν έχουν αναμετρηθεί σε μονό νοκ άουτ αγώνα Κυπέλλου, με εξαίρεση τους τελικούς στους οποίους συναντήθηκαν, εδώ και 26 χρόνια, στις 12 Ιανουαρίου 2000, στους "16" (Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1).

Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε σε μονό προημιτελικό ήταν πριν από 59 χρόνια, από τον Απόλλωνα Αθηνών -και μάλιστα γηπεδούχος, 0-2 στο Νέο Φάληρο στις 26.06.1967. Από τότε προκρίθηκε σε 11 περιπτώσεις. Έχει πετύχει 18 γκολ στα τέσσερα παιχνίδια του στη σεζόν για το Κύπελλο, 16 από αυτά στα τρία τελευταία.

Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και τις δύο τελευταίες φορές, που έπαιξε μονό προημιτελικό: το 2010 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και το 2012 από τον Ατρόμητο. Έχει σκοράρει και έχει δεχτεί γκολ και στα πέντε παιχνίδια του για το Κύπελλο 2025-26. Ο αγώνας Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ είναι ο 50ός του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του "δικέφαλου" για το Κύπελλο Ελλάδας. Τέσσερις από αυτούς είναι τελικοί.

Παναθηναϊκός και Άρης παίζουν αγώνα πρόκρισης στο Κύπελλο 26 χρόνια μετά, αφού από τότε έχουν βρεθεί μόνο στους τελικούς του 2010 και του 2024 (13.01.2000, Άρης - Παναθηναϊκός 4-2 στα πέναλτι). Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί σε βάρος του Άρη έξι φορές και ο Άρης τέσσερις. Σε τρεις τελικούς νίκησε ο Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός και Άρης παίζουν μονό προημιτελικό μετά από μισό αιώνα, Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 το 1976. Το 1998 είχαν παίξει "διπλό" προημιτελικό, με πρόκριση του Παναθηναϊκού.Η πρώτη φορά που έπαιξαν σε προημιτελικό ήταν στην πρώτη διοργάνωση του 1931, Άρης - Παναθηναϊκός 7-2.

Ο Παναθηναϊκός παίζει το 100ο παιχνίδι στην ιστορία του σε προημιτελική φάση Κυπέλλου Ελλάδας. Έχει μια νίκη επί του Άρη στα πέντε τελευταία επίσημα παιχνίδια τους, στον τελικό του 2024. Έχει σκοράρει και στους 13 τελευταίους εντός έδρας αγώνες του για το Κύπελλο. Τελευταία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν στις 12.02.2020, 0-1 από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει γνωρίσει μόλις έναν αποκλεισμό στο Κύπελλο στην προπονητική του καριέρα στην Ελλάδα, στα ημιτελικά του 2021 ως προπονητής της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Έχει βέβαια και χαμένους τελικούς.