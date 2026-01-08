Με καρδιοχτύπι στους «8» Πάφος και ΑΠΟΕΛ στο Κύπελλο Κύπρου

Με δυσκολία Πάφος και ΑΠΟΕΛ εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κύπρου, ξεπερνώντας τα εμπόδια του Ακρίτα Χλώρακας και της ΑΠΕΑ αντίστοιχα.

Η Πάφος χρειάστηκε να ιδρώσει για να κάμψει την αντίσταση του Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 31ο λεπτό με τον Πέπε, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 82’ με τον Κάστρο, βάζοντας δύσκολα στους πρωταθλητές. Τελικά, τη λύση έδωσε ο Άντερσον στο 85’, χαρίζοντας τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση.

Στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε οριακά με 1-0 της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Το μοναδικό τέρμα του αγώνα σημείωσε ο Τόμας από το σημείο του πέναλτι στο 37’. Παρά το προβάδισμα, οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν κατάφεραν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι και λίγο έλειψε να το πληρώσουν, με τον Νγκουάμπι να σημαδεύει το δοκάρι στο 84’.

Στους προημιτελικούς προκρίθηκε και το Παραλίμνι, το οποίο πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Εθνικού Άχνας με σκορ 2-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Έλα (9’), ο Αντερέγκεν έφερε το ματς στα ίσα στο 38’, όμως ο Μουσελιάνι στο 84’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, σφραγίζοντας την πρόκριση.