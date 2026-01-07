Συμπληρώθηκε το «παζλ» - Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ο ΟΦΗ με νίκη επί του Αστέρα Aktor ήταν η τελευταία ομάδα που έκλεισε τη θέση της στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τους Κρητικούς να πηγαίνουν κόντρα στην ΑΕΚ.

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα των τεσσάρων νοκ-άουτ αναμετρήσεων της Προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον ΟΦΗ να συμπληρώνει το «παζλ» και να πηγαίνει στη Φιλαδέλφεια για να αγωνιστεί κόντρα στην ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα προφανώς ξεχωρίζει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη. Τέλος, ο Λεβαδειακός θα αγωνιστεί κόντρα στην Κηφισιά για μία θέση στα ημιτελικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των "8" (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):

15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός - Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Υπενθυμίζεται πως και σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι μονοί, ενώ δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, με τις ομάδες να πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι.

- Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν το τριήμερο 3-4-5 Φεβρουαρίου και οι επαναληπτικοί μία εβδομάδα αργότερα.

Ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Άρης.

Ο νικητής του ζευγαριού Λεβαδειακός - Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ - ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κατέκτησαν την 1η και την 2η θέση στην League phase, δηλαδή του Ολυμπιακού (ή του ΠΑΟΚ) και του Λεβαδειακού (ή της Κηφισιάς).

- Ο τελικός του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου του 2026 και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.