Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Πάντοβιτς, ατομικό ο Κυριακόπουλος

Ο Μίλος Πάντοβιτς έκανε θεραπεία και ο Γιώργος Κυριακόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού για το 2025.

Την τελευταία τους προπόνηση για το 2025 πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο Κορωπί.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και γυμναστήριο, με τον Πάντοβιτς να κάνει θεραπεία και τον Κυριακόπουλο ατομικό πρόγραμμα.

Απών ήταν ο Φικάι, που παραμένει κλινήρης, αλλά και οι Ντέσερς και Λαφόν, που αγωνίζονται στο Κόπα Άφρικα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινό πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού για το 2025. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν στο γήπεδο με προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο γυμναστήριο για ημίωρο πρόγραμμα. Θεραπεία έκανε ο Πάντοβιτς, ατομικό ακολούθησε ο Κυριακόπουλος, ενώ κλινήρης παρέμεινε ο Φικάι. Απόντες οι διεθνείς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, Ντέσερς και Λαφόν».