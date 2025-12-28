Κρέσπο: «Ζήσαμε κάτι ξεχωριστό το 2019 - Γράψαμε ιστορία με τον ΠΑΟΚ»

«Γράψαμε ιστορία με τον ΠΑΟΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο για το πρωτάθλημα του 2019, σχολιάζοντας και το ντέρμπι της προηγούμενης σεζόν με την ΑΕΚ.

Ο παλαίμαχος πλέον Ισπανός στόπερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sports Journey Podcast, εξιστόρησε το... κίνητρο που έδωσε στους παίκτες του ΠΑΟΚ το ντέρμπι του 2018, κατακτώντας το επόμενο πρωτάθλημα αήττητοι.

«Η αγάπη του κόσμου ήταν κάτι το απίστευτο. Ειλικρινά για μένα ήταν μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές στη ζωή μου και το ποδόσφαιρο», ανέφερε για το νταμπλ του 2019 και τις μαγικές στιγμές που έζησε στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ του 2018 με το ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα: «Ειλικρινά, εκείνο το βράδυ κατάλαβα ότι κάτι πολύ όμορφο πρόκειται να έρθει. Και ήρθε την επόμενη χρονιά, που κερδίσαμε το νταμπλ. Εκείνη η στιγμή μας έκανε -εντός εισαγωγικών- να βγάζουμε φωτιές από τα μάτια, να πιστέψουμε ότι παίζουμε ενάντια στις ομάδες, αλλά και την όλη χώρα γενικότερα. Με αυτήν την κατάσταση με τον διαιτητή, το πρόβλημα, καταλάβαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό για να γίνουμε πρωταθλητές. Και το κάναμε την επόμενη χρονιά, πήραμε το πρωτάθλημα αήττητοι, χωρίς να χάσουμε ένα παιχνίδι και κάναμε νταμπλ παίρνοντας μετά και το κύπελλο. Ιστορία για τον ΠΑΟΚ».

Για το αν κοιμήθηκε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Όχι, ποτέ δεν κοιμάσαι όταν κατακτάς τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Το γιορτάσαμε, κάναμε πάρτι και η στιγμή που τελείωσε ήταν κατά τις 6-7 το πρωί, που γύρισα σπίτι, πήγα τον σκύλο μου μια βόλτα και εκεί είδα τον ίδιο δρόμο που είχε γεμίσει από κόσμο, να έχει αδειάσει και αυτή ήταν η στιγμή μου να χαλαρώσω λίγο, αλλά όχι να κοιμηθώ».

Για το αν έφυγε με τον τρόπο που ήθελε από τον ΠΑΟΚ: «Ναι φυσικά. Επειδή αυτή ήταν μια μεγάλη περίοδος που ένιωθα πάντα χαρούμενος. Η αγάπη του κόσμου ήταν κάτι το απίστευτο. Ειλικρινά για μένα ήταν μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές στη ζωή μου και το ποδόσφαιρο. Ναι, επειδή ένιωθα πολύ καλά στο κλαμπ, με τον κόσμο και τους οπαδούς και επίσης εκείνη η περίοδος ήταν ίσως η καλύτερη στην ιστορία του συλλόγου. Αυτός ο συνδυασμός, μαζί, ήταν κάτι το φανταστικό».

Για το γεγονός πως σε μια περίοδο που το να είσαι πιστός σε έναν σύλλογο σπανίζει, ο ίδιος επέλεξε να μείνει στον ΠΑΟΚ χρόνια αντί να αποδεχτεί προτάσεις με μεγαλύτερο συμβόλαιο: «Ειλικρινά, νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου και ο στόχος που είχαμε στο μυαλό μας, με έκανε να μείνω. Θυμάμαι πολύ καλά ότι υπέγραψα για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ την πρώτη φορά. Μετά τη δεύτερη σεζόν που χάσαμε το πρωτάθλημα, από την απόφαση του διαιτητή στο γήπεδο, τον Ιανουάριο παλεύαμε για να κερδίσουμε τον τίτλο, χωρίς να έχουμε χάσει παιχνίδι και εκείνη τη στιγμή έπρεπε να ανανεώσω το συμβόλαιο μου με τον ΠΑΟΚ, ενώ είχα προτάσεις από άλλες ομάδες ναι. Αυτή η αγάπη του κόσμου και το να έχω στο μυαλό να μη χάσουμε ούτε ένα παιχνίδι για να γίνουμε πρωταθλητές με τον ΠΑΟΚ, να παλέψουμε για το Κύπελλο. Το να έχω στο μυαλό μου όλους αυτούς τους στόχους ήταν σημαντικό για να παραμείνω στην ομάδα και να μην φύγω».

Για το πως λειτούργησε ο ίδιος στην ομάδα ως αρχηγός και ηγέτης: «Εγώ προσπαθούσα πάντα όχι μόνο με τα λόγια, που μερικές φορές είναι σημαντικά, αλλά και με τις πράξεις να καθοδηγώ. Ήμουν παίκτης που δεν έχασε ποτέ προπόνηση, έπαιζε όλα τα ματς, ξέρεις δεν είναι εύκολο να παίζεις με την Φιορεντίνα στην Ιταλία, για το Europa League και μετά να ταξιδεύεις να παίξεις με τον Λεβαδειακό. Ξέρεις, κάποιοι παίκτες λένε ότι πονάνε, ότι δε θέλουν να ταξιδέψουν εκεί. Ποτέ δε το είπα αυτό. Ποτέ δεν έλειψα. Ήθελα να δείξω το παράδειγμα, ότι είμαι εκεί για όλους, να τους βοηθήσω, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, να είμαι ο πρώτος που θα παλέψει. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό γιατί ο κόσμος και οι υπόλοιποι παίκτες με έβλεπαν έτσι, ως παράδειγμα και προσπαθούσαν να με ακολουθήσουν».