Οι «Έλληνες» του Kόπα Άφρικα: Από τον Ελ Κααμπί στον Μιράντα!  

Επτά Αφρικανοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ελλάδα κλήθηκαν για να εκπροσωπήσουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους στο Κόπα Άφρικα. Δεν υπολογίζονται για διαφορετικούς λόγους οι Ζίνι, Μουκουντί, Ζαρουρί και Τουμπά.

Το Copa Africa 2025 βρίσκεται προ των πυλών με την 35η έκδοση της διοργάνωσης να υποδέχεται τους 24 μονομάχους του αφρικανικού ποδοσφαίρου από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.



Αξίζει να σημειωθεί πως έξι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνίζονται στη Super League (Ελ Κααμπί, Μπρούνο, Ντέσερς, Φορτούνα, Λαφόν, Μουτουσαμί) αλλά και ο Μιράντα της Καλαμάτας θα πάρουν μέρος στα γήπεδα του Μαρόκου, που θα φιλοξενήσει το τουρνουά.

Αντίθετα, δεν υπολογίζεται από την Ανγκόλα λόγω τραυματισμού ο Ζίνι, ενώ έμειναν εκτός αποστολής οι Μουκουντί (Καμερούν), Ζαρουρί (Μαρόκο), Τουμπά (Αλγερία), αλλά και ο Μπρουκς του Πανσερραϊκού (Ν. Αφρική).

Αναλυτικά οι επτά Αφρικανοί διεθνείς που θα αγωνιστούν στο Κόπα Άφρικα:

Λαφόν (Παναθηναϊκός) – Ακτή Ελεφαντοστού



Δύο συμμετοχές κόντρα σε Σευχέλλες και Ομάν έχει καταγράψει με την εθνική Ακτής Ελεφαντοστού ο 26χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Παρ’ όλα αυτά βρίσκεται και επίσημα στην αποστολή της εθνικής του ομάδας.



Νούριο Φορτούνα (Βόλος) - Ανγκόλα

Ελλείψει Ζίνι, ο 30χρονος αριστερός μπακ του Βόλου θα αποτελέσει τον μοναδικό εκπρόσωπο της Super League στην αποστολή της Ανγκόλας. Ο Φορτούνα έχει καταγράψει τη φετινή σεζόν 11 συμμετοχές με την ομάδα της Μαγνησίας, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του αριθμεί 25 διεθνείς συμμετοχές.



Χοσέτε Μιράντα (Καλαμάτα) - Ισημερινή Γουινέα

Ο 27χρονος αριστερός εξτρέμ της Καλαμάτας συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ισημερινής Γουινέας για το Copa Africa, αποτελώντας τον μοναδικό ποδοσφαιριστή της Super League 2 που θα αγωνιστεί στη διοργάνωση. Ο Χοσέτε Μιράντα έχει μέχρι στιγμής με τη «Μαύρη Θύελλα» 10 συμμετοχές, 2 γκολ και 4 ασίστ, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του μετρά 47 συμμετοχές και 3 τέρματα.

Σάμουελ Μουτουσαμί (Ατρόμητος) – ΛΔ Κονγκό

Ο 29χρονος αμυντικός χαφ του Ατρομήτου έχει καταγράψει φέτος 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ομάδας του Περιστερίου. Αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.



Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός) – Μαρόκο

Το «βαρύ πυροβολικό» του Ολυμπιακού υπολογίζεται κανονικά για τους αμφιτρύωνες της διοργάνωσης. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει πετύχει 4 γκολ στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ενώ με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» αριθμεί 15 γκολ και 1 ασίστ σε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Μπρούνο Ονιεμαέτσι (Ολυμπιακός) - Νιγηρία

Ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της εθνικής Νιγηρίας. Τη φετινή σεζόν μετρά 9 συμμετοχές με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ δίχως γκολ και ασίστ, ενώ με τη φανέλα της εθνικής Νιγηρίας έχει καταγράψει συνολικά 20 εμφανίσεις.

Σιρίλ Ντέσερς (Παναθηναϊκός) Νιγηρία

Στα πλάνα της εθνικής Νιγηρίας βρίσκεται και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρά 4 γκολ και 2 ασίστ σε 15 συνολικά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στις θέσεις της επίθεσης στους «Super Eagles», ο Ντέσερς αγωνίστηκε σε δύο αναμετρήσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ και χαίρει εκτίμησης από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ερίκ Σελ.