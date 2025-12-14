Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Τα highlights από την επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό (vid) 14-12-2025 23:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Βόλος ΝΠΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Αλμπάν Λαφόντ Σίριλ Ντέσερς Λάζαρος Λάμπρου 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε ή θυμηθείτε πως ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου στην Stoiximan Super League. Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA dailymedia.gr Παίζει το τελευταίο του χαρτί: Οι 3 μεταγραφές με τις οποίες απαντάει ο Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Όλα τα βλέμματα πάνω της: Η κόρη του Πάβελ Νέντβεντ μαγνήτισε το φακό στην κερκίδα του Μεξικό -Τσεχία (Pic) dailymedia.gr Διακοπές με 15€ τη βραδιά: Το ελληνικό νησάκι χωρίς αμάξια που αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στον μαζικό τουρισμό menshouse.gr Στο προηγούμενο Μουντιάλ μοίραζε φυλλάδια, σήμερα τον αποθεώνει όλη η Βραζιλία! menshouse.gr Ένας αντι-Γένσεν που μπορεί να αποδειχτεί καλύτερος κι απ’ τον Γένσεν menshouse.gr Βρες τη χώρα από την ομάδα: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που μόνο η Wikipedia δεν χάνει; menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης instanews.gr Τα highlights από την επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό (vid) SHARE