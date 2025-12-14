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Τα highlights από την επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε ή θυμηθείτε πως ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου στην Stoiximan Super League.
Τα highlights από την επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό (vid)