Παναθηναϊκός: Με 3άδα στην άμυνα και Πάντοβιτς βασικό η ενδεκάδα με Βικτόρια Πλζεν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει το «Τριφύλλι» με τριάδα στην άμυνα, ενώ δίνει φανέλα βασικού κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν σε Τζούρισιτς και Πάντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (22:00) την Βικτόρια Πλζεν, με στόχο φυσικά να πανηγυρίσει την 4η νίκη του στην League Phase του Europa League και να κάνει ισχυρό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κυριακόπουλο, Σάντσες, Πελίστρι και φυσικά τον Ντέσερς, που είναι ακόμα εκτός λίστας.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Τουμπά, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριπλέτα της άμυνας..

Το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Σιώπη και Τσιριβέγια, με τον Καλάμπρια να παίζει στην δεξιά πτέρυγα, τον Ζαρουρί στην αριστερή και τους Τετέ και Τζούρισιτς πίσω από τον προωθημένο Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου.

Η ενδεκάδα της Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Γεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι, Μέμιτς, Λάντρα, Τσερφ, Βαλέντα, Βισίνσκι, Άντου, Ντουροσίνμι.

Στον πάγκο για την Βικτόρια Πλζεν: Τρβντόν, Γέντλιτσκα, Μάρκοβιτς, Σπάτσιλ, Καμπόνγκο, Βίντρα, Σουαρέ, Πάνος, Μπέλο, Ζελίκοβιτς.